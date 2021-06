Fast & Furious : que signifie la scène post-générique ?

Le réalisateur de Fast and Furious 9, Justin Lin, nous explique la scène post-générique et promet que ce n’est que le début…

La scène post-générique expliquée par le réalisateur – Crédit : Universal

Fast and Furious n’a pas dit son dernier mot, se préparant même à être une comédie musicale. Le prochain film arrive le 14 juillet sur nos écrans et les premières critiques sont enthousiastes. Fast and Furious 9 signe la venue d’un nouvel ennemi, Jakob Toretto (John Cena), frère de Dom Toretto (Vin Diesel). Mais un autre personnage fait aussi son apparition : Han. L’homme, censé être mort à la fin de Tokyo Drift, est parmi nous. Pour rappel, il a été « tué » par Shaw Deckard (Jason Statham), comme nous le révèle Fast and Furious 6. Et ce sont justement ces derniers qui apparaissent dans la scène post-générique de Fast and Furious 9. Une scène expliquée par Justin Lin, réalisateur du nouvel opus.

Attention : les lignes qui suivent contiennent des spoilers à propos de l’intrigue de Fast and Furious 9.

Justin Lin voulait partager un moment avec le public

Han est de retour dans Fast and Furious 9 – Crédit : Universal

Han est finalement vivant, signant son retour dans la scène post-générique de Fast and Furious 9. On découvre celui que l’on pensait mort en train de toquer à la porte de son « assassin », Shaw Deckard. Les adversaires se retrouvent nez à nez. Justin Lin explique en interview les raisons de cette scène post-générique énigmatique qui fait suite au mouvement #JusticePourHan.

#JusticePourHan n’est pas « il est parti, nous voulons qu’il revienne » mais comment corriger le problème. Pour moi, nous traitons son retour à mesure que nous progressons. Il y a encore beaucoup à explorer et à révéler, c’est juste une scène que je voulais partager avec le public. Beaucoup de choses sont à venir. – Justin Lin

Cette courte scène post-générique nous montre que Shaw est choqué du retour de Han, qu’il pensait mort. Mais celui qui a survécu à sa tentative d’assassinat n’est pas là pour se venger. Ce face-à-face confirme notamment que l’arc de Han n’est pas terminé et que Shaw va être dans Fast and Furious 10, avec une scène dans l’espace de prévu.

Justin Lin reprend la caméra pour ce prochain film, dont le tournage débute officiellement en 2022 et prévu en deux parties, comme Avengers: Infinity War et Endgame de l’aveu de Vin Diesel. Il s’agira du final d’une franchise longue de plus d’une décennie !

Source : ScreenRant