C’est l’une des questions que l’on se pose le plus dès que l’on s’achète un ordinateur portable ou de bureau : dois-je éteindre mon PC la nuit ? On vous répond ici.

Faut-il éteindre son PC la nuit ? © Unsplash

La question de savoir s’il faut éteindre son PC la nuit est sujette à controverse et la réponse variera en fonction de la personne à qui vous parlez. Les plus anciennes générations vous diront probablement de laisser le PC en marche et de le redémarrer quand cela est nécessaire, les plus jeunes, habitués aux disques SSD de leurs ordinateurs portables, vous diront probablement l’inverse.

La décision ici dépendra avant tout de votre machine et de votre style de vie. Mais si les deux possibilités sont valables, y en a-t-il une qui se démarque de l’autre ? Et pourquoi ? Sachant que nous partons du principe que vous ne l’utilisez pas la nuit pour miner du BTC ou télécharger des montagnes de torrents.

Les raisons d’éteindre son PC la nuit

Au fond, la question de savoir si vous devez éteindre ou pas votre PC la nuit dépend de votre machine et surtout, de votre utilisation. Si vous n’avez aucunes raisons d’utiliser votre PC la nuit ou si vous n’avez pas absolument besoin de récupérer votre travail exactement là où vous l’aviez laissé au matin, éteignez-le. Même en veille, un PC consomme légèrement et d’un point de vue écologique, laisser son ordinateur allumé toutes les nuits représente un gaspillage inutile.

De plus, l’électricité peut coûter cher et parfois, chaque centime compte. Si vous êtes préoccupé par les coûts énergétiques, laisser votre ordinateur allumé en permanence se répercutera forcément à terme sur votre facture d’électricité, surtout s’il s’agit d’un PC de jeu gourmand en ressources. Logiquement moins dans le cas d’un MacBook Air, bien évidemment.

Éteindre et rallumer son PC peut également lui être bénéfique, puisque cela permet de vider la RAM (et d’installer des mises à jour, s’il y en a). Pour les utilisateurs qui utilisent la fonction Démarrage rapide de Windows, n’oubliez toutefois pas qu’un arrêt ne réinitialisera pas votre système.

À lire : Tuto Windows 10 : quels sont les meilleurs trucs et astuces ?

Est-ce mauvais pour les composants d’éteindre ou de laisser mon PC allumé la nuit ?

Si votre seule préoccupation est de maximiser la durée de vie des composants de votre PC, c’est plus compliqué, puisqu’aucune de ces deux options ne donne forcément de longueur d’avance. Qu’y a-t-il de pire entre laisser son PC tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et redémarrer son PC tous les jours ? C’est difficile à dire.

Dans le premier cas, vos composants seront légèrement plus sollicités au quotidien, et dans l’autre cas, il y aura toujours une légère surtension à chaque allumage. Sur ce point-là, il n’y a donc pas de bonne ou de mauvaise solution, même si nous aurions tendance à préférer le fait de l’éteindre, là encore pour des raisons écologiques.

Les raisons de laisser son PC allumé la nuit

Malgré tout, laisser son PC allumé la nuit peut avoir plusieurs avantages. S’il est en hibernation ou en mode veille, vous pourrez revenir directement à l’endroit où vous vous étiez arrêté la veille. Que ce soit sur macOS ou sur Windows, ces modes de gestion de l’alimentation sont en plus et désormais globalement mieux gérés, moins énergivores que par le passé.

Vous n’aurez pas non plus à attendre que votre machine démarre, un temps qui varie d’une machine à l’autre. Si vous exécutez votre système d’exploitation sur un disque SSD, cela ne devrait pas être un problème ; mais sur un disque dur HDD, plus ancien, c’est une autre paire de manches. Cela variera également en fonction des programmes configurés pour s’exécuter au démarrage.

Laisser son PC en veille la nuit offre aussi la possibilité de s’y connecter à distance, et depuis n’importe où. Que ce soit pour le cloud, pour Steam Remote Play ou pour autre chose, cela peut être pratique d’avoir accès à son PC à la demande, sans avoir à l’allumer. Vous pouvez aussi programmer votre PC pour qu’il fasse ses tâches importantes et ses mises à jour la nuit, afin de gagner du temps.

Pour conclure, tout dépend de votre utilisation et de votre machine, même si nous aurions tendance à privilégier le fait d’éteindre le PC. D’une part parce que les ordinateurs de bureau et portables modernes le permettent sans trop de problème, et d’autre part parce que cela permet d’éviter tout gaspillage énergétique inutile.

À lire : Windows 11 : comment l’installer sur un PC non compatible, sans puce TPM 2.0 ?