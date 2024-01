Un père de famille se fait arnaquer en achetant un PC gamer à son fils : le matériel date de 10 ans !

Si vous comptez acheter un PC gamer, méfiez-vous des arnaques. Un père de famille a acheté un PC gamer à son fils, mais il s’est fait avoir : le PC était équipé d’un matériel obsolète et ne valait pas les 1200 euros qu’il avait payé. D’où l’importance de bien se renseigner avant d’acheter.

Sur Reddit, un père de famille raconte avoir voulu faire plaisir à son fils en lui offrant un PC gamer pour son anniversaire. Mais il a eu la mauvaise surprise de découvrir que le matériel installé sur l’ordinateur était complètement dépassé et ne valait pas le prix qu’il avait payé. L’occasion pour nous de rappeler à quel point il est important de bien se renseigner avant d’acheter un PC pré-monté.

Un PC gamer neuf, à 1 200 euros, qui ne tient pas la route

Le père de famille avait repéré un PC gamer en ligne, pré-monté et neuf, pour 1200 euros. Il pensait faire une bonne affaire en achetant une machine performante et adaptée aux besoins de son fils. Il espérait lui offrir un PC capable de faire tourner les derniers jeux du moment avec une bonne qualité graphique et une fluidité optimale.

Mais quand il a reçu le PC, il a vite déchanté. En regardant la configuration de l’ordinateur, il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un PC avec un matériel vieux de 10 ans. Le PC était équipé d’une carte graphique GTX 1660 Ti de Nvidia (279 € sur le marketplace d’Amazon) et d’un processeur Intel i5 2500 sans K (40 € sur Amazon).

Le processeur Intel i5 2500 date de 2011 et n’a plus reçu de mise à jour depuis 2019. Il fonctionne avec une mémoire vive DDR3 qui est désormais obsolète, et une carte mère ancienne. La carte graphique GTX 1660 Ti, sortie en 2019, offre certes des performances correctes pour des jeux relativement récents, mais reste bridée par le processeur qui limite sa puissance.

Une arnaque courante dont il faut se méfier

Un proche du père de famille a partagé son histoire sur Reddit. Son post a suscité de nombreuses réactions, la plupart des internautes étant indignés par l’arnaque dont il a été victime.

Certains lui ont suggéré de porter plainte contre le vendeur, qui a probablement profité de son ignorance en matière de matériel informatique pour lui vendre un PC obsolète à un prix exorbitant. D’autres lui ont donné des astuces pour vérifier la fiabilité des annonces sur internet, et pour choisir un PC gamer adapté à son budget et à ses besoins.

Ce cas n’est malheureusement pas isolé, et il existe de nombreux escrocs qui profitent de la demande croissante pour les PC gamer pour vendre des machines surévaluées et dépassées.

Il faut donc être vigilant et se renseigner avant d’acheter un PC, qui plus est pré-monté, en se référant à des sites spécialisés qui proposent des comparatifs, des tests et des guides d’achat (voir notre sélection des meilleurs processeurs gaming, ou des meilleures cartes graphiques).

Par exemple, pour 1 200 euros, on peut trouver un PC gamer avec une configuration bien plus performante et récente, comme celle-ci :