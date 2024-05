Le RTX 4090 craque des mots de passe en un temps record, il ne lui faut qu’une heure !

D’après les tests de Hive Systems, il ne faut qu’une heure à une RTX 4090 pour craquer un mot de passe qui utilise le hachage MD5

En revanche, le hachage bcrypt est plus résistant puisqu’il faudrait 99 ans pour craquer un mot de passe

Rassurez-vous, le hachage MD5 est le plus utilisé par les entreprises, notamment bancaires

La RTX 4090 est victime de son succès, prisée par les joueurs en quête d’une carte graphique de compétition. Son succès est tel que sur Amazon, certains vendent de fausses versions du GPU. Mais saviez-vous qu’elle sert également à craquer des mots de passe à une vitesse hallucinante ? C’est ce que les chercheurs de Hive Systems prouvent à travers une série de tests.

Une heure pour craquer un mot de passe avec le hachage MD5

La GeForce RTX 4090 de Nvidia est réputée auprès des joueurs mais elle peut également servir à mener des attaques malveillantes grâce à ses grandes capacités. L’entreprise de sécurité informatique a utilisé ses grande quantité de calculs pour craquer des mots de passe. Pour ce faire, Hive Systems a testé deux types d’algorithme de hachage, MD5 et bcrypt. Le premier est réputé comme moins fort tandis que le second est employé majoritairement car plus résistant pour protéger les données.

Pour l’algorithme de hachage MD5, la RTX 4090 n’a mis qu’une heure pour craquer un mot de passe. Quant à bcrypt, il faudrait théoriquement 99 ans, environ. Autant dire un énorme écart qui prouve que cette solution est bien plus sécurisée, d’où son utilisation par de nombreuses entreprises, notamment dans le domaine bancaire.

Que faut-il retenir ? L’algorithme de hachage MD5 est bien moins résistant face aux attaques, notamment si les pirates se dotent d’une GeForce RTX 4090 de Nvidia. Quant à bcrypt, sa sécurité est prouvée même face à une GPU aussi puissante, vendue au prix de 1 599 $.

Des performances hors-du-commun pour la RTX 4090

Si la RTX 4090 est aussi appréciée des joueurs, c’est grâce à ses caractéristiques techniques de pointe. La carte graphique est une bête de course avec les dernières technologies pour gérer les jeux gourmands en ressources comme le ray tracing et le path tracing, permettant des interactions lumineuses encore plus naturelles et détaillées. La technologie DLSS utilise l’IA pour améliorer la netteté des images tout en maintenant des framerates élevés.

Il est possible de jouer pendant de longues heures avec les paramètres graphiques au maximum grâce à un système de refroidissement avancé. La RTX 4090 est donc un choix de premier plan pour les joueurs à la recherche de la meilleure qualité graphique et des performances les plus élevées possibles.

