Horizon Forbidden West sur PS5 dévoile 14 minutes de gameplay avec un magnifique rendu

Horizon Forbidden West, la suite du fameux Horizon Zero Dawn, se révèle dans une vidéo de 14 minutes de gameplay inédit sur PS5. L’un des plus gros jeux PlayStation de cette année offre un magnifique rendu sur la console next-gen.

À l’occasion du State of Play qui vient tout juste de se tenir, Sony a dévoilé aux joueurs la toute première vidéo de gameplay du tant attendu Horizon Forbidden West. Le premier opus, Horizon Zero Dawn, était déjà l’un des plus beaux jeux de la PS4 et il semble bien que le développeur Guerilla Games ait prévu de faire de même avec Horizon Forbidden West sur la PS5. D’ailleurs, il ne faut pas non plus oublier God of War Ragnarok qui serait une exclusivité PS5 et qui promet des graphismes impressionnants.

Aloy dans Horizon Forbidden West – Crédit : Sony

Dans Horizon Forbidden West qui fait partie des exclusivités de Sony, les joueurs retrouveront les aventures d’Aloy « dans l’Ouest prohibé, un endroit mortel qui regorge de nouvelles menaces toutes plus mystérieuses les unes que les autres ». Le gameplay dévoilé en vidéo montre des environnements riches et variés tels qu’une forêt tropicale et une plage. Une phase d’exploration sous-marine est même au rendez-vous.

Du gameplay, mais toujours pas de date de sortie

En plus du magnifique rendu visuel, la vidéo ci-dessous nous permet de découvrir de nouveaux éléments de gameplay. Aloy est désormais équipée d’un scanner de focus pour identifier les passages d’escalade et d’une grenade fumigène pour s’échapper de combats trop dangereux.

Les autres outils qui sont disposition d’Aloy sont notamment un grappin qui permet une exploration à la verticale, une sorte de paravoile pour planer et un masque de plongée pour nager sous l’eau. De nouvelles machines ont également été révélées dans la vidéo.

Le gameplay s’est terminé sur un combat impressionnant contre une sorte de mammouth robot géant. Le combat est similaire à celui du premier opus avec des compétences spéciales pour diversifier les affrontements. Outre ces nouveautés, nous ne savons pas encore grand-chose d’Horizon Forbidden West et Sony n’a toujours pas annoncé sa date de sortie.

Enfin, Horizon Forbidden West sortira sur PS5, mais aussi sur PS4. Si vous n’avez pas encore joué au premier opus, Horizon Zero Dawn est disponible sur PS4, jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité et il a aussi la particularité d’être sorti sur PC depuis août 2020 via Steam et Epic Games.

Source : CNET