Fête des Mères : 5 idées de cadeaux geeks pour gâter votre maman

La fête des Mères approche à grands pas et vous ne savez toujours pas comment gâter votre maman adorée ? Pour vous donner un coup de main, nous vous proposons cinq idées de cadeaux geeks et tech qui devraient faire mouche.

La fête des mères, une bonne occasion de combler votre maman

L’édition 2022 de la fête des Mères se tiendra le dimanche 29 mai. Soit à peine dans une poignée de jours. Et même si vous pouvez gâter votre maman tout au long de l’année, marquer le coup lors de cette journée spéciale lui fera à coup sûr sacrément plaisir. Pour ce faire, pourquoi ne pas lui offrir un appareil high tech ou un objet pop culture qui feront chavirer la geek qui sommeille en elle ? Découvrez notre sélection !

Pour les mamans mélomanes

Sennheiser Momentum TW3 ©Tom’s Guide

Des écouteurs sans fil qualitatifs sont bigrement pratiques pour écouter de la musique ou regarder des contenus de manière confortable. Difficile toutefois de s’y retrouver parmi la kyrielle de modèles disponibles. Nous avons testé récemment les Momentum True Wireless 3 signés Sennheiser. Des écouteurs haut de gamme qui nous ont convaincus tant ils sont truffés de qualité. En l’occurrence, nous avons apprécié la qualité de la restitution musicale et la scène stéréo bien définie.

Des bons points également pour le mode transparence, bluffant, la réduction de bruit active et la charge sans fil. On regretta toutefois la mauvaise restitution des appels. Pour les autres usages, ces écouteurs font largement le travail et devraient contenter votre maman !

Pour les mamans lectrices

La Kobo Libra 2 – Crédit : Tom’s Guide

Votre mère est férue de littérature mais n’a toujours pas opté pour une liseuse ? Pourquoi ne pas lui faire sauter le pas à l’occasion de la fête des Mères ? Lors d’un test récent, nous avons notamment tressé les louages de la Kobo Libra 2. Étanche, celle-ci a la particularité d’arborer un grand écran de 7 pouces bien contrasté. Elle fonctionne aussi bien avec des ebooks qu’avec des livres audio. Outre sa réactivité et sa maniabilité au poil, on apprécie sa mémoire de de 32 Go, sa bonne autonomie et son éclairage modulable qui permet de contrer la lumière bleue la nuit venue.

Pour les mamans précautionneuses

© Frédéric Monflier / Tom’s Guide

Cette caméra d’intérieur regorge de qualités tout en étant proposée à un tarif très compétitif. Grâce à sa définition 2560×1440 pixels, la C6 2K+ offre une image de bonne facture comme nous avons pu le vérifier lors de notre test. En la pilotant depuis l’application mobile, il est possible d’arpenter chaque recoin d’une pièce si cela est nécessaire. L’intelligence artificielle repère les formes humaines et les bruits suspects. L’objectif peut même s’orienter vers l’intrus pour le suivre. Cache-objectif, reconnaissance gestuelle, stockage sur microSD, connexion WiFi et Ethernet… Tels sont les autres atouts de cette caméra qui devrait rassurer votre mère lorsqu’elle quitte son domicile.

Pour les mamans Star Wars

Crédit : LEGO

Dernièrement, LEGO a sorti trois dioramas permettant de recréer des scènes emblématiques de Star Wars. L’un d’entre eux nommé 75330 plongera votre mère en plein cœur de Dagobah. Luke y suit une formation de Jedi accélérée avec Yoda sous les yeux attentifs de R2-D2. Les détails sont au rendez-vous à l’instar du X-wing dans le marécage et de la hutte du vénérable maître Jedi. Ce set de 1000 pièces apparaît comme un cadeau totalement approprié si votre maman est férue de la franchise étoilée. Après s’être amusée à le construire, elle pourra exposer ce diorama aux yeux de tous dans son intérieur !

Pour les mamans vintage

Les clichés instantanés d’antan ont un charme sans commune mesure. Facilement transportable, ce Polaroid de poche est un cadeau qui devrait faire son petit effet. Agrémenté d’une fonctionnalité de double exposition, il possède même un miroir à selfie et un retardateur pour adopter la meilleure pose. Après avoir pris une myriade de photos de ses enfants chéris, votre maman pourra les accrocher dans la foulée sur son frigo.