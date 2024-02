Microsoft lâche ses exclus Xbox sur PS5 et Switch : voici la liste surprenante des jeux

Phil Spencer, big boss de Xbox, annonce que 4 exclusivités arrivent sur PS5 et Nintendo Switch. Selon une source proche de The Verge, voici les titres qui seront accueillis par la concurrence.

Xbox porte 4 exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch

Selon The Verge, les jeux portés sont Sea of Thieves, Grounded, Pentiment et Hi-Fi Rush

Phil Spencer annonce qu’il s’agira d’une expérimentation

Ça n’a rien d’une surprise puisque les rumeurs en parlaient en début de semaine. Comme Sony avec ses jeux sortis sur PC (The Last of Us et Marvel’s Spider-Man, par exemple), Xbox s’apprête à porter ses exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch. Une annonce faite lors du Xbox Podcast de ce 15 février par Phil Spencer, tête-pensante de la branche gaming de Microsoft.

Voici les 4 jeux qui pourraient être portés sur PS5 et Nintendo Switch

On parle plus exactement de 4 jeux qui seront portés sur les consoles concurrentes. Phil Spencer ne cite pas les titres mais précise qu’il y aura 2 jeux dits “communautaires” et 2 autres plus modestes. On ne s’attend donc pas à ce que Starfield ou Indiana Jones arrivent sur PS5. Selon The Verge, voici les jeux qui arriveraient sur PS5 et Nintendo Switch :

Sea of Thieves

Grounded

Pentiment

Hi-Fi Rush

On se retrouve donc, comme l’explique Phil Spencer, avec 2 jeux dits “communautaires” (Sea of Thieves et Grounded) et 2 jeux plus modestes (Pentiment et Hi-Fi Rush). Si ces titres sont portés sur PS5 et Nintendo Switch, on croise les doigts pour l’intégration du cross-play.

Pour le moment, Phil Spencer refuse de dévoiler officiellement le nom des expériences vidéoludiques portées chez la concurrence car il souhaite que les studios le fassent eux-mêmes dans le cadre d’événements.

Le Xbox Game Pass affiche une belle croissance

Comme expliqué précédemment, Starfield et Indiana Jones ne seront pas portés sur PS5 et Nintendo Switch. Du moins pour le moment puisque le chef de Xbox a expliqué à The Verge : “Je ne pense pas qu’en tant qu’industrie, il faut exclure qu’un jeu soit disponible sur une autre plateforme”. Mais lors de ce podcast, l’homme indique toutefois qu’il s’agira d’une sorte de test. Phil Spencer déclare : “Nous nous concentrons sur ces 4 jeux et nous tirerons les leçons de cette expérience”.

Précisons qu’il ne s’agit pas d’un aveu d’échec de Microsoft, loin de là. La Xbox Series s’en sort très bien mais la société mise surtout sur l’écosystème. Le Xbox Game Pass est son plus grand atout et ça tombe bien, Diablo 4 arrive enfin sur le service. Une plateforme qui affiche également 34 millions de joueurs, rien que ça. Et peut-être plus à l’avenir puisque Microsoft veut que chaque écran soit une Xbox et les rumeurs parlent d’une console portable à venir.