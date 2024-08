Final Fantasy 16 : la date de sortie sur PC révélée avec une belle surprise

Bonne nouvelle, Final Fantasy 16 ne sera bientôt plus réservé aux possesseurs de PS5. Les joueurs PC vont bientôt pouvoir se plonger dans l’aventure de Clive Rosfield sur Steam et l’Epic Games Store.

© Square Enix

Que d’émotions en moins d’un an pour les fans de Final Fantasy. En juin 2023, sortait un certain Final Fantasy 16 sur PS5, avant que FF7 Rebirth, une autre exclusivité PlayStation, ne débarque en février dernier.

Les joueurs PC aussi aimeraient bien profiter de ces deux grandes aventures concoctées par Square Enix. Bonne nouvelle, l’une d’elle va très bientôt s’offrir à eux. L’exclusivité PS5 de Final Fantasy 16 prend fin : le jeu possède enfin une date de sortie sur PC.

Final Fantasy 16 arrive en septembre sur Steam et l’Epic Games Store

Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 16, révélait en mars dernier que la version PC du jeu entrait dans les dernières étapes de développement. Square Enix révèle enfin la date de sortie officielle de FF16 dans une bande-annonce portant elle aussi son petit surnom : « Deliverance ».

FF 16 sortira à la fois sur Steam et l’Epic Games Store le 17 septembre prochain. Voir le RPG arriver sur les deux boutiques devrait ravir les joueurs. La version PC de Final Fantasy 16 est une édition complète incluant les contenus additionnels « Echoes of the Fallen » et « The Rising Tide ». Elle comprend aussi deux armes bonus et des partitions pour le jukebox.

Cette édition coûte 69,99 €, tandis que le jeu de base sans le DLC est facturé 49,99 €. Il est possible d’acheter les contenus additionnels séparément plus tard. Vous pouvez précommander le RPG dès maintenant sur Steam et l’Epic Games Store. Notez qu’une démo jouable est disponible sur les deux plateformes. Un bon moyen de savoir si FF16 peut vous plaire sans passer directement à la caisse.

N’oubliez pas de jeter un œil sur les configurations PC requises pour jouer à Final Fantasy 16. Il faut posséder au minimum un processeur AMD Ryzen 5 1600 ou un Intel Core i5-8400 et une carte graphique AMD Radeon RX 5700, Intel Arc A580 ou NVIDIA GeForce GTX 1070.

Oui, la future ancienne exclu PS5 est gourmande, ce que l’on comprend très bien étant donné le grand spectacle visuel offert par l’aventure, notamment lorsque les Primordiaux font parler leur puissance.