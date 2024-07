Firefox prolonge son support pour ces anciennes versions de Windows

Finalement, Mozilla a décidé de prolonger le support de Firefox sur Windows 7,8 et 8.1. Le navigateur continuera de recevoir des mises à jour de sécurité après septembre, mois qui était censé initialement marquer la fin de la prise en charge.

Firefox 115 était censé être la dernière version prise en charge sur Windows 7 et 8/8.1. Le support de cette mouture Extended Support Release (ESR) était prévu jusqu’en septembre prochain, Mozilla ayant promis d’assurer la livraison de mises à jour de sécurité. Alors que la date fatidique se rapproche, la fondation Mozilla a finalement changé son fusil d’épaule, pour le plus grand plaisir des utilisateurs sévissant toujours sur ces OS vieillissants.

Lors d’une session “Ask Me Anything” sur le subreddit Firefox, Mozilla a révélé qu’il prévoyait finalement d’étendre le support de son navigateur. En charge de la gestion des produits, Byron Jourdan a confirmé la prolongation du support pour Windows 7 mais aussi pour Windows 8 et 8.1. “Nous prévoyons d’étendre le support pour les utilisateurs de Windows 7 au-delà de la date actuellement prévue et de leur offrir de meilleures options pour migrer vers un nouveau PC lorsqu’ils le souhaitent”, explique-t-il.

Firefox fait de la résistance sur Windows 7, 8 et 8.1

Et de préciser plus loin que cette prolongation concernait également Windows 8 et 8.1. En revanche, le dirigeant n’a pas indiqué pendant combien de temps le support du navigateur serait étendu. Cette information devrait logiquement être dévoilée dans les prochaines semaines. Les utilisateurs concernés disposeront quoi qu’il en soit d’un sursis bienvenu.

Avec cette initiative, Mozilla se distingue de ses concurrents qui ont abandonné depuis belle lurette Windows 7 et 8/8.1, lesquels étant loin d’être les versions les plus utilisées. Le support de Google Chrome a par exemple cessé sur ces vieilles moutures début 2023.

Si vous utilisez encore Windows 7, sachez qu’il est possible de s’abonner à un service tiers de correctifs comme Acros Security. Le service 0patch sera notamment disponible au moins jusqu’en janvier 2025.