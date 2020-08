Fortnite banni de l’App Store : Epic Games détaille les conséquences pour les joueurs

Fortnite vient d’être retiré de l’App Store et du Play Store par Apple et Google. Alors qu’Epic Games engage une poursuite judiciaire et demande à la communauté de se mobiliser, il a expliqué quelles sont les conséquences de ce ban pour les joueurs.

Qui sortira vainqueur de ce battle royale entre géants de la tech et du jeu vidéo ? Telle est la question que tous les joueurs se posent. En attendant, Epic Games guide ces derniers en leur détaillant les conséquences de ce ban. L’éditeur a mis en ligne une page intitulée #FreeFortnite. C’est le hashtag utilisé sur les réseaux sociaux pour se joindre au mouvement contre Apple et Google. Pour le moment, cette page n’est consacrée qu’aux joueurs iOS car Google n’avait pas encore retiré le jeu de sa plateforme au moment de sa publication. Epic Games a déclaré que les détails sur le ban de Google arriveront bientôt.

Les joueurs iOS peuvent continuer à s’affronter sur la version 13.40 de Fortnite

Les joueurs qui avaient déjà téléchargé le jeu depuis l’App Store avant son bannissement n’ont pas à s’inquiéter. Ils pourront continuer à jouer à la Saison 3 du Chapitre 2 qui a remplacé la tempête habituelle par un tsunami géant inondant progressivement la carte au cours de la partie. Plus précisément, les joueurs peuvent accéder à la version 13.40 du battle royale.

Dès que la Saison 4 du Chapitre 2 démarre, ils pourront toujours jouer. Ils n’auront cependant pas accès au nouveau contenu et au Battle Pass. En effet, il est nécessaire de télécharger une mise à jour pour pouvoir en profiter. Cela n’est évidemment pas possible si le jeu n’existe plus sur la plateforme.

Epic a annoncé hier que les joueurs mobiles de Fortnite pouvaient acheter des V-bucks et des packs moins chers « à l’aide de certaines méthodes de paiement », pour citer l’e-mail envoyé hier soir à tous les comptes du célèbre jeu. Ces méthodes de paiement en question esquivaient celles passant par Apple et Google. En réponse, les deux géants américains ont retiré Fortnite de leur plateforme respective. Tout avait été prévu par l’éditeur qui s’est empressé de lancer le mouvement #FreeFortnite, de publier une vidéo parodie et d’engager une poursuite judiciaire contre Apple.

