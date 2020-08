Fortnite : pouvez-vous toujours jouer au battle royale sur Android et iOS ?

Depuis quelques heures, il n’est plus possible de télécharger Fortnite sur mobile depuis le Play Store et l’App Store. Les joueurs commencent à s’inquiéter. Est-il toujours possible de jouer au célèbre battle royale sur iOS et Android ?

Crédit : Epic Games

Apple et Google ont tous deux supprimé Fortnite de l’App Store et du Play Store. La raison ? Son éditeur, Epic Games, venait de proposer aux joueurs la possibilité d’acheter des V-bucks et des packs à prix réduit, le tout en passant par des moyens de paiement différents de ceux utilisés par Apple et Google. Maintenant que vous ne pouvez plus télécharger le jeu depuis les deux plateformes disponibles sur Android et iOS, vous vous demandez probablement s’il est toujours possible d’y jouer ? La réponse est oui. Voici comment vous pouvez faire.

Comment jouer à Fortnite sur iOS ?

Les joueurs iOS sont les plus impactés par le ban de l’App Store. Il n’y a qu’une seule solution pour y jouer. Il faut avoir déjà téléchargé le jeu au préalable avant sa suppression de la plateforme. Si c’est votre cas, Epic Games a expliqué que vous pouvez continuer à joueur au battle royale. Par contre, vous accéderez seulement à la version 13.40 de Fortnite. Cela signifie que vous ne pourrez pas profiter du nouveau contenu et du Battle Pass de la prochaine saison à venir.

Selon nos confrères de GameSpot, si vous avez téléchargé Fortnite dans le passé, mais que vous l’avez supprimé depuis, il est toujours possible de le récupérer. Pour y parvenir, il faut se rendre dans la rubrique de vos achats sur l’App Store. S’il figure dans la liste d’applications, vous pouvez le télécharger à nouveau et commencer à jouer.

Comment jouer à Fortnite sur Android ?

Les joueurs Android profitent d’une meilleure flexibilité. Epic Games n’a pas encore partagé les détails du ban de Google, mais nous pouvons facilement imaginer que la situation est similaire à celle d’iOS. La Saison 3 du Chapitre 2 reste jouable si vous avez la version 13.40 de Fortnite installée. Vous pouvez donc continuer à affronter les autres joueurs dans la carte qui se fait dorénavant rétrécir par un tsunami géant inondant tout sur son passage.

La deuxième solution bien plus efficace est de tout simplement télécharger le jeu depuis le site d’Epic Games. Quand vous y accédez depuis votre smartphone Android, il vous sera proposé de télécharger l’application Epic Games. Une fois téléchargée et installée, il ne vous reste qu’à l’ouvrir pour commencer le téléchargement de Fortnite lui-même.

Crédit : Epic Games

Enfin, Fortnite est toujours disponible sur le Samsung Galaxy Store si vous êtes propriétaire d’un appareil Samsung.

Source : GameSpot