Fortnite : une mise à jour sur Nintendo Switch améliore la définition et les performances du jeu

Selon Epic, Fortnite sur Switch bénéficie désormais d’une « résolution nettement améliorée » en mode dock et nomade, « ce qui donne des images moins floues, sans perte de performance ». Les joueurs sur Nintendo Switch devraient également voir un taux d’images amélioré et plus constant et « une expérience plus fluide dans l’ensemble ».

Fortnite Switch – Crédit : Epic Games

Selon l’entreprise, elle a déployé une mise à jour sur Fortnite qui met à niveau le moteur de rendu de la Nintendo Switch pour mieux utiliser le GPU de la console afin d’augmenter la définition du jeu. Jusqu’à présent, la définition du jeu en mode nomade était de 1000×560, et elle est maintenant de 1170×660. En mode dock, la définition est passée de 1390×780 à 1560×880. Cela représente une augmentation de 38 %.

Il s’agit d’une petite amélioration qui n’utilise pas encore totalement l’écran 720p (1280 x 720) de la console ni la possibilité de jouer en Full HD (1920 x 1080) en mode dock, mais une amélioration est toujours bonne à prendre. Elle arrive au bon moment, puisque la bande-annonce de la saison 6 réalisée par les chouchous de Marvel a été dévoilée récemment.

Fortnite bénéficie de meilleures performances générales sur Switch

La mise à jour accordera également aux utilisateurs de la Switch 140 Mo d’espace de stockage supplémentaire, et ces changements permettront un « framerate cohérent ». Selon Epic, « Fortnite sur Switch utilisera toujours la définition dynamique lorsque cela sera nécessaire pour assurer un framerate stable, mais cela se produira moins fréquemment. ».

Le jeu Fortnite est très populaire parmi les joueurs Twitch, puisqu’il serait installé sur plus de 50% des consoles. Cependant, contrairement à ceux des autres plateformes, les joueurs de la Switch ne peuvent toujours pas jouer au jeu en 4K, du moins pas avant l’arrivée de la Switch Pro.

En effet, on s’attend à ce que celle-ci soit compatible avec la technologie DLSS de Nvidia, qui permettra d’augmenter le nombre d’images par seconde sur les jeux et de permettre à la console d’afficher de la 4K. La Nintendo Switch Pro (ou Super Switch) devrait être dévoilée d’ici la fin de l’année à un prix de 350 ou 400 dollars, selon un analyste.

Source : Slash Gear