Nintendo Switch Pro : fuite de la date de sortie et d’une information qui pourrait tout changer

Depuis quelques temps, les bruits de couloir au sujet de la prochaine Nintendo Switch se sont intensifiés. Après 4 ans de bons et loyaux services, Nintendo prévoirait de sortir une version boostée de sa console phare, avec notamment une meilleure autonomie et un support de la 4K. Si l’on en croit les dernières informations, la nouvelle console de Nintendo sortirait en 2022 et intègrerait le DLSS. La technologie de super sampling d’NVIDIA fait déjà des merveilles sur PC et pourrait donc arriver sur la prochaine Nintendo Switch.

Concept de Nintendo Switch Pro par Computer Bild. Crédit : YouTube/Computer Bild.

Le nom de cette nouvelle Nintendo Switch n’est pour l’instant pas connu. Beaucoup lui attribuent le titre de Nintendo Switch Pro, mais le nom de Super Nintendo Switch est également évoqué. Une appellation séduisante qui rappellerait la Super Nintendo, console mythique du géant japonais. Quoi qu’il en soit, il semble de plus en plus évident que cette nouvelle console s’apprête à pointer le bout de son nez. Le président de Nintendo lui-même avait d’ailleurs ouvert la porte officiellement il y a quelques temps.

Super Nintendo Switch, sortie en 2022 et intégration du DLSS d’NVIDIA ?

Le leaker NateDrake fait partie des premiers a avoir annoncé le nouveau projet de Nintendo. Il affirme que cette nouvelle console devrait être annoncée pendant cette année fiscale, soit d’ici mars 2022 au Japon. La console devrait ensuite sortir durant l’année fiscale suivante, soit entre avril 2022 et mars 2023. Toujours d’après NateDrake, elle aurait dû sortir durant la même année fiscale, mais aurait été repoussée à 2022.

Mais ce n’est pas tout. Grace à son partenariat avec NVIDIA, qui produit les puces graphiques des Nintendo Switch, cette nouvelle console pourrait intégrer le DLSS. Mieux encore, cette technologie fonctionnerait en jouant docké et non-docké. Une excellente nouvelle pour la Switch qui, malgré son incroyable catalogue de jeux, accuse un large retard technologique sur les autres fabricants de consoles en termes de qualité d’affichage. Le DLSS est la technologie de super sampling maison de NVIDIA. Il pourrait aider la console à atteindre une qualité d’image supérieure, sans sacrifier les performances.

Rappelons que ces informations n’ont rien d’officiel. Il faudra attendre une communication de Nintendo pour en avoir le cœur net. Bien évidemment, Nintendo, comme toujours, n’a pas et ne réagira pas à cette information. Il va falloir se montrer patient. D’autant plus que les indices au sujet d’une Nintendo Switch Pro ne datent pas d’hier, et certaines informations solides prévoyaient déjà une sortie en 2020. Face au succès phénoménal de la Nintendo Switch, il ne fait aucun doute que Nintendo n’est pas pressé d’en dire plus au sujet de sa prochaine console.

Source : comicbook.com