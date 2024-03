France Travail piraté : des arnaqueurs utilisent déjà vos données personnelles

© Unsplash

Plusieurs grands organismes se font pirater et voler des données ces dernières semaines, comme la Fédération française de football, récemment victime d’une cyberattaque.

En février dernier, France Travail (ex-Pôle Emploi) subissait aussi un piratage, mettant en danger les données de 43 millions de personnes. De quoi logiquement inquiéter les Français, dont les informations personnelles figurent dans la base de données de l’établissement public. Visiblement, les hackers commencent à utiliser celles-ci pour mettre en place leur arnaque.

Les hackers commencent à utiliser les données issues du piratage de France Travail

« Bonjour, votre CV a ete approuve par notre societe, emploi en ligne a temps partiel 60-200EUR jour Pour plus d’informations veuillez contacter… » voilà le message reçu par Bleutouff sur X suite au piratage de France Travail.

Selon le spécialiste qui avait alerté l’organisme en découvrant une faille de sécurité juste avant le piratage massif, de plus en plus de personnes devraient recevoir ce type de SMS. Sous son post, une utilisatrice partage justement un autre message qui commence différemment, mais se conclut avec la même proposition alléchante.

Et voilà… le hack de #FranceTravail est maintenant activement exploité pic.twitter.com/G6IQy9erwe — ☠ Bluetouff (@bluetouff) March 27, 2024

Notez que vous pouvez très bien recevoir ce SMS même si vous travaillez et que vous n’êtes plus inscrit à France Travail. Dans ce cas-là, vous devriez immédiatement vous rendre compte qu’il s’agit d’une arnaque. Une escroquerie plus difficile à détecter pour les personnes réellement en recherche d’emploi. Cependant, plusieurs choses doivent vous alerter, à commencer par les nombreuses fautes d’orthographe.

De plus, le message ne provient pas de France Travail, mais d’un numéro commençant par « 07 ». Enfin, le lien « t.me » est l’URL raccourci de Telegram. Notez que signal-arnaques mentionnait déjà l’existence d’un SMS avec le même texte et un URL différent en décembre 2023.

Les pirates informatiques peuvent très bien utiliser le même piège, mais en se servant cette fois de coordonnées nouvellement acquises grâce au piratage de France Travail. Après l’attaque, le gouvernement invitait les particuliers à se montrer « vigilant face à tout appel téléphonique ou message (mail, SMS) ». Il faut commencer dès maintenant, car les hackers, eux, n’ont pas tardé à passer à l’action.