France Travail (ex Pôle Emploi) piratage : les données personnelles de 43 millions de personnes concernées, que risquez-vous ?

France Travail, ex Pôle Emploi, annonce dans un communiqué avoir été piraté. En tout, ce sont 43 millions de personnes qui sont possiblement touchées. Voici les données volées et comment porter plainte en ligne.

© Envato

France Travail annonce son piratage, 43 millions de personnes sont “potentiellement” touchées

Plusieurs éléments sensibles ont volés : nom, prénom, numéro de sécurité sociale, etc.

Il est désormais possible de porter plainte en ligne

Après avoir subi une attaque qui a mis hors-service ses services, la France fait face à un nouvel assaut informatique. France Travail, autrefois appelé Pôle Emploi, a été visé par une cyberattaque comme l’annonce un communiqué. En tout, ce sont 43 millions de personnes qui sont “potentiellement” touchées par le vol de leurs données personnelles.

France Travail piraté, voici les données qui ont été volées

En fait c'est encore plus grave qu'il n'y paraît : selon ce mail de la direction générale de France Travail adressé cet après-midi aux salariés de l'institution, ce sont les données personnelles complètes de 43 millions de français qui ont été dérobées, il s'agit de toutes les… https://t.co/kT7gN5HnYb pic.twitter.com/uDPfZ3OV2v — Yann Gaudin (@yanngaudin) March 13, 2024

Plusieurs mutuelles ont été piratées récemment en plus de certains clients du fournisseur d’énergie EDF. La France annonce une nouvelle attaque puisque “la base de données qui aurait été extraite de façon illicite contient les données personnelles d’identification des personnes actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des vingt dernières années, ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr”. Autrement dit, presque tous ceux qui ont un rapport de près ou de loin avec la plateforme ont été touchés. On parle de 43 millions d’inscrits tout de même.

France Travail dévoile tous les éléments qui ont été dérobés par les pirates et il y a des données très sensibles, sans surprise :

Nom

Prénom

Date de naissance

Numéro de sécurité sociale

Identifiant France Travail

Adresse mail

Adresse postale

Numéro de téléphone

France Travail et Cap emploi font appel à votre vigilance !

Ne communiquez jamais votre mot de passe par téléphone ou par mail à qui que ce soit.

Aucun organisme public comme France Travail ne vous le demandera. #OnEstLàPourVoushttps://t.co/zt4uTUfLda pic.twitter.com/Zk2J8cXSyD — France Travail (ex-Pôle emploi) (@FranceTravail) March 13, 2024

Bref, il y a tout en dehors des mots de passe et des coordonnées bancaires. France Travail précise que cette cyberattaque ne présente “aucun risque sur l’indemnisation” des travailleurs. L’attaque a eu lieu entre le 6 février et le 5 mars selon cybermaveillance. Depuis, l’organisme autrefois appelé Pôle Emploi a porté plainte et a signalé l’incident à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’enquête préliminaire a débuté auprès des enquêteurs du parquet de Paris.

Vous pouvez dès à présent porter plainte

Si vous êtes concerné par le piratage, vous pouvez dès à présent porter plainte. Le gouvernement a mis en place un formulaire sous forme de lettre-plainte en ligne à retrouver sur le site de l’État à cette adresse. Il n’est pas nécessaire de se rendre au commissariat ou en gendarmerie.

Ces éléments pourraient être utilisés pour mener des campagnes de phishing en croisant les données volées avec celles de précédents piratages. Avec votre nom, votre adresse et tous les autres éléments dérobés, les tentatives d’hameçonnage sont plus précises et plus convaincantes pour s’en prendre à vos comptes bancaires, par exemple. Sans oublier les faux appels de conseillers qui ont toutes vos informations entre les mains pour légitimer la prise de contact.