Free Mobile : nouveau forfait 50 Go au prix « garanti à vie »

Si jusqu’à présent Free offrait des promotions sur ses forfaits mobile, celles-ci duraient un an au maximum, avant de laisser place au prix initial. Ce ne sera apparemment pas le cas pour celui-là, dont le tarif mensuel devrait rester stable. Attention toutefois, il ne reste que quelques jours pour profiter de l’offre.

Free Mobile – Crédit : commons.wikimedia.com

Le forfait affiche un certain nombre de points forts, outre son prix très abordable de 8,99€/mois. Les appels vers les fixes et mobiles depuis et vers l’Europe et les DOM, hors Mayotte, sont illimités. Il en va de même pour les SMS et MMS. Le quota internet est alors de 5 Go.

Concernant la France métropolitaine, les appels et les SMS/MMS sont évidemment illimités. En termes de données mobiles, l’utilisateur disposera de 50 Go. Mais attention, navigation en 3G/4G uniquement. Free ne prévoit pas l’utilisation de la 5G via cette offre.

Liste des services proposés dans le nouveau forfait Free Mobile :

Blocage consommation vers certains numéros spéciaux et SMS+

Mise à disposition des factures dans l’espace abonnés

Messagerie vocale et visuelle, présentation du numéro, double appel, suivi de consommation, rejet automatique des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, numéros abrégés, filtrage d’appels et de SMS

Free Mobile : un prix « garanti à vie » qui ne l’est pas obligatoirement

Le forfait proposé par Free est pour le moins inattendu. En effet Xavier Niel, son fondateur, s’est récemment opposé à un tel concept. Niel déclare ainsi : « Ces offres à vie ont été vendues de manière mensongère, et tant mieux puisque ça va ternir l’image de ceux qui les proposent. ». Le PDG vise ici RED by SFR, qui propose des forfaits plus ou moins similaires. En revanche, SFR n’ose pas utiliser le terme « à vie » mais utilise la mention « sans prix qui double au bout d’un an ».

Il est à noter qu’un opérateur a le droit de modifier le prix de son forfait quelles que soient les conditions de l’offre. En effet, l’article L. 224-33 du code de la consommation précise que les conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques peuvent être modifiées, à condition d’avertir le client au moins un mois à l’avance.

Source : veepee