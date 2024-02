Freebox Ultra : bonne nouvelle, Canal+ arrive gratuitement sur l’Apple TV 4K

© Free

En janvier dernier, Free dévoilait la Freebox Ultra, la première box du marché compatible avec la norme Wi-Fi 7. L’appareil dispose d’autres arguments pour attirer les consommateurs, comme l’intégration des chaînes de SVOD ou la possibilité de réduire sa facture d’électricité grâce aux fonctionnalités de la Freebox Ultra.

Visiblement, l’opération séduction a fonctionné puisqu’en raison d’un grand nombre de commandes, Free indique un délai maximum de trois mois avant réception de la Freebox Ultra. Grâce à leur Player Pop, les abonnés pourront aussi profiter de Canal+ en direct. Mais qu’en est-il des possesseurs de l’Apple TV 4K ?

Freebox Ultra : la chaîne Canal+ en direct arrive bientôt sur l’Apple TV 4K

Les abonnés Freebox Ultra peuvent profiter gratuitement de la chaîne Canal+ en direct, comme l’annonçait Xavier Niel le 30 janvier dernier. Pour en bénéficier sur votre Player Pop (renommé Player TV Free 4K), l’opération est plutôt simple. Il suffit de cliquer sur la touche Canal+ de la télécommande, puis de sélectionner « Canal+ la chaîne en live ». Vous n’aurez pas à payer l’abonnement mensuel de 15,99 € par mois.

En revanche, les possesseurs de l’Apple TV 4K, l’autre player que les abonnés Free peuvent choisir au moment de leur souscription, attendent toujours de savoir quand Canal+ en direct sera disponible pour eux. Un abonné pressé de profiter de l’offre a contacté le service client de Free pour en savoir plus.

À lire > Freebox Ultra vs Freebox Delta : quelles sont les différences ?

« La chaîne en live via l’Apple TV 4K sera prochainement disponible et le parcours sera le même que sur Player TV Free 4K. Quelques jours à patienter, nous faisons le maximum pour vous permettre d’ici accéder le plus rapidement possible », lui répond Free par SMS.

Une information rassurante pour ceux qui s’inquiétaient de devoir attendre trop longtemps avant de bénéficier gratuitement de Canal+ en live sur l’Apple TV 4K. Notez que vous ne pouvez pas y accéder via dans l’application myCanal, mais dans OQEE by Free.

Notez qu’après vous être abonné gratuitement à Canal+ en live, vous devrez probablement attendre quelques heures avant l’activation de l’offre. Pour rappel, la Freebox Ultra inclus également le bouquet TV by Canal, qui comprend 50 chaînes pour les amateurs de sport, de musique ou encore de programmes jeunesse.