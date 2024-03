Freebox Ultra Essentiel : surprise, TV by Canal est offert à tous les abonnés

Voilà une belle surprise pour les abonnés Freebox Ultra Essentiel. Free annonce l’arrivée de TV by Canal sans surcoût dans la formule d’abonnement à la nouvelle box. 50 chaînes dont peuvent déjà profiter les abonnés à l’offre « classique », mais pour 10 € de plus par mois.

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

La Freebox Ultra commence doucement à arriver dans les foyers des Français. La forte demande lors de l’annonce de la nouvelle box poussait Free à annoncer un délai maximum de trois mois de livraison, mais certains chanceux peuvent déjà profiter de la Freebox Ultra.

En plus de la formule « classique », il existe une offre à moindre coût, la Freebox Ultra Essentiel. Elle ne donne pas accès aux plateformes de SVOD gratuites, mais Free vient d’ajouter un sérieux atout à sa formule avec l’intégration du bouquet TV by Canal sans surcoût.

TV by Canal gratuit pour tous les abonnés Freebox Ultra Essentiel

Voilà une bonne surprise pour les actuels et futurs abonnés Freebox Ultra Essentiel. Free vient d’ajouter le bouquet TV by Canal à son offre, alors qu’il était seulement compris dans l’abonnement le plus onéreux à la box. Rappelons que TV by Canal comprend notamment des chaînes dédiées au sport (Eurosport 1 et 2, Infosport +) et de dessins animés (Tiji, Mangas, Canal J, Télétoon…).

Pour 39,99 €/mois pendant un an puis 49,99 €/ mois, les abonnés Essentiel peuvent donc profiter de 280 chaînes sur leur box, presque autant que ceux qui ont souscrit à la Freebox Ultra. Canal+ la chaîne en direct reste réservé à ces derniers.

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

Autre différence notable, l’absence des abonnements inclus à Netflix, Disney+, Universal+, Cafeyn et Prime Video dans la Freebox Ultra Essentiel. Avec cette nouvelle corde à son arc, cette offre prend sérieusement de l’épaisseur et pourrait convaincre les abonnés qui souhaitent économiser 10 € par mois tout en profitant de nombreuses chaînes.

Il est surprenant de voir Free ajouter TV by Canal un mois après la présentation de sa box. Espérons que ceux qui s’abonnaient à la Freebox Ultra spécialement pour ce bouquet ne soient pas frustrés d’avoir manqué cette petite économie…

Rappelons que l’abonnement Freebox Ultra Essentiel permet aussi de bénéficier Wi-Fi 7, qui assure des débits montants et descendants de 8 Gb/s, faisant de la box la plus rapide du marché à ce jour. Comme nous l’expliquons dans notre test de la Freebox Ultra, il faut disposer de l’équipement compatible pour jouir de ce débit.