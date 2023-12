Freebox Delta : Free fait payer Netflix Premium plus cher à ses abonnés

Freebox Delta : Netflix Premium augmente © DR

Free n’a pas pu résister plus longtemps à la pression de Netflix. L’opérateur, qui proposait jusqu’à présent la formule Premium du service de streaming pour 9 € par mois dans son offre Freebox Delta, a annoncé une augmentation de 2 € par mois à compter du 1er février 2024.

Les abonnés concernés devront donc débourser 11 € par mois pour continuer à profiter de Netflix Premium, qui permet de regarder des contenus en ultra HD sur quatre écrans simultanément.

Pourquoi Free augmente le prix de Netflix Premium sur la Freebox Delta

Cette décision de Free intervient après plusieurs hausses de prix de Netflix, qui a fait passer son offre Premium de 15,99 € par mois à 17,99 € par mois en 2021, puis à 19 € par mois en octobre 2023. Le géant américain a également supprimé sa formule Essentiel, qui offrait un accès à Netflix en qualité standard sur un seul écran pour 7,99 € par mois, au profit d’une nouvelle offre avec publicité, baptisée Basic, à 8,99 € par mois.

Face à ces changements, Free a dû s’adapter et répercuter les coûts supplémentaires sur ses abonnés. L’opérateur a toutefois précisé que cette augmentation se ferait de manière automatique, sans nécessiter d’action de la part des utilisateurs. Ceux qui ne souhaitent pas payer plus cher pourront se désabonner de Netflix Premium via leur espace abonné ou leur Freebox.

Une offre quand même plus avantageuse

Malgré cette hausse, l’offre de Free reste plus avantageuse que celle de Netflix en direct. En effet, les abonnés à la Freebox Delta bénéficient également d’autres services inclus dans leur abonnement, tels que la TV by Canal, Amazon Prime Video, OCS, Disney+ ou encore Apple TV+. De plus, ils économisent 8 € par mois par rapport au prix de Netflix Premium seul, ce qui représente une économie de 96 € par an.

Free espère ainsi fidéliser ses clients et les inciter à rester sur sa box haut de gamme, qui propose également un accès à la fibre optique, un assistant vocal, un système sonore Devialet ou encore un pack sécurité. La Freebox Delta, lancée en 2018, compte actuellement plus de 700 000 abonnés, selon les derniers chiffres communiqués par l’opérateur.