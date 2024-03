Meilleurs forfaits Free : quel abonnement pas cher choisir ? 

Budget Appel Data Sans engagement 12 mois 24 mois Avec mobile Sans mobile Auchan Telecom B-And-You Bleutel Bouygues Telecom Cdiscount Mobile Coriolis Free Mobile La Poste Mobile Lebara Lyca Mobile Mint Mobile NRJ Mobile Orange Prixtel RED SFR Sosh Source Mobile Syma Mobile TeleCoop Youprice Bouygues Telecom Free Mobile Orange SFR Data / Internet Appels hors U.E. Forfait bloqué Forfait ajustable 5G Comparer Pertinence Prix Appels Internet Forfait Free Mobile Série limitée Free 140 Go illimités illimités 140Go 4G+ International Sans mobile Sans engagement 9€99 19,99€ Voir l'offre Pendant 12 mois + Appli Free Ligue 1 offerte Forfait Free Mobile Forfait 5G illimité (abonnés FreeBox) illimités illimités illimité 5G International Sans mobile Sans engagement 9€99 Voir l'offre Même après un an Forfait Free Mobile Forfait 5G Free 250Go illimités illimités 250Go 5G International Sans mobile Sans engagement 19€99 Voir l'offre Forfait Free Mobile Forfait Illimité 50Mo 2h illimités 50Mo 4G+ International Sans mobile Sans engagement 2€00 Voir l'offre

🤔 Pourquoi choisir Free ?

Free a débarqué à la fin des années 2000 et a considérablement bousculé le marché de la téléphonie mobile. En proposant des prix très agressifs, les clients ont été nombreux à sauter le pas. Face à une perte conséquente et continue de leurs abonnés, les concurrents ont été contraints de s’adapter et de baisser leurs prix, tout en augmentant les avantages de leurs offres.

La société est un acteur non négligeable du marché de la téléphonie sur le territoire français, et on lui doit beaucoup. Il y a encore dix ans, les abonnements étaient très chers. Aujourd’hui, on peut trouver plus de 100 Go d’Internet par mois, ainsi que les appels et sms illimités pour 12 euros.

👌 Free fidèle à ses offres sans engagement

Comme nombre de ses concurrents, Free mise sur des offres sans engagement. C’est-à-dire que les clients souscrivant à ces abonnements peuvent le résilier quand ils veulent. Cependant, ces offres au très bon rapport qualité / prix ont aussi des inconvénients. Il n’est pas possible de recevoir des points pour avoir des réductions sur des smartphones, et les connexions aux antennes 5G sont souvent de moins bonne qualité que chez la concurrence traditionnelle comme Bouygues ou chez Orange.

📡 Forfaits 4G ou 5G ?

Free propose encore certains forfaits uniquement en 4G. Évidemment, ce sont les moins chers, mais le nombre de Go d’Internet proposés est déjà très conséquent. C’est un forfait qui s’adresse avant tout à ceux disposant d’un smartphone vieillissant et qui n’a donc pas encore intégré la technologie 5G. Il peut également convenir à certaines personnes qui se content très bien de précédente génération.

De plus, il est bon de mentionner que l’Hexagone n’est pas encore totalement recouverte de 5G. De nombreuses zones en sont encore dépourvues. Il peut donc être judicieux de choisir votre forfait en fonction de votre lieu d’habitation et voir si votre région est couverte. Il ne faut pas non plus oublier de se procurer un mobile compatible.

📱 Acheter un smartphone chez Free

L’entreprise de Xavier Niel ne propose pas de systèmes de fidélité. Chez Orange et Bouygues, au bout d’un certain temps, vous pouvez troquer vos points pour acheter un smartphone haut de gamme à prix réduit. La réduction varie en fonction de votre consommation et de votre ancienneté. Il n’y a aucun système de ce genre chez Free.

En revanche, l’opérateur propose un mode de financement pour smartphones baptisé Free Flex. Par exemple, il est possible de verser un premier apport et de terminer le financement par un versement mensuel pendant 24 mois. Pour l’iPhone 15 Pro Max 256 Go, un client désireux de se l’offrir devra alors verser un premier apport de 809 €. Le loyer sera alors de 24,99 € / mois pendant deux ans pour étaler le paiement.

🧐 Quelles sont les offres actuelles chez Free Mobile ?

Free n’a pas pour habitude de souvent bousculer ses offres. Vous avez toujours le choix entre trois offres distinctes quasi-permanentes. Les prix varient en fonction de votre abonnement ou non à la Freebox.

L’entrée de gamme est occupée par le célèbre forfait à 2 € (à 0 € si vous êtes abonné Freebox). Cette offre vous accorde 2h d’appels et les SMS et MMS illimités en France et en Europe, ainsi que depuis l’Europe et les DOM Tom. 50 Mo sont disponibles en 4G ou 4G+ en France mais aussi en Europe et dans les DOM TOM. Vous avez la possibilité de prendre l’option Booster qui ajoute 1 Go de data et les appels illimités en France métropolitaine. Cette extension vous coûtera 2,99 € par mois.

L’offre de milieu de gamme

Vient ensuite l’offre de milieu de gamme avec 120 Go d’internet en 4G/4G+, les appels illimités en France, depuis l’Europe et les DOM TOM, ainsi que les SMS et MMS illimités. Vous avez la possibilité d’utiliser 18 Go de data en 4G depuis l’Europe et les DOM TOM.

Le forfait inclut également un accès premium à l’application Free Ligue 1. Les non abonnés Freebox ainsi que les abonnés devront débourser 12,99 € mensuels. Au terme d’une année, les abonnés Freebox Pop bénéficieront de la 5G tout en ayant un allègement de la facture puisque l’abonnement descendra à 9,99 € / mois.

L’offre haut de gamme

Pour terminer, l’offre haut de gamme vous fera bénéficier d’une connexion Internet illimitée en 5G et en 4G, ou limitée à 250 Go si vous n’êtes pas un abonné Freebox. Les appels sont évidemment illimités, de même que les SMS et MMS, depuis l’Europe, les DOM TOM, le Canada, l’Australie, Israël, Etats-Unis, Afrique du Sud, etc. Vous bénéficiez également de 35 Go d’Internet en 4G dans plus de 100 destinations. Pour couronner le tout, l’accès premium à l’application Free Ligue 1 est inclus. L’offre coûte 9,99 € / mois pour les abonnés Freebox Pop et 15,99 € pour ceux ayant souscris à un abonnement Freebox classique. Pour les non abonnés, l’offre est au prix de 19,99 € mois. Notez que les forfaits illimités sont rares et surtout très onéreux.

👉 Est-ce que les forfaits changent souvent ?

Oui, d’une année sur l’autre, il est possible que les prix soient modifiés, de même que les caractéristiques des offres. L’opérateur met souvent à jour ses abonnements pour se mettre au niveau de la concurrence ou bien pour avoir l’avantage sur certaines de ses offres. Dans tous les cas, il reste l’opérateur avec les forfaits aux tarifs les plus avantageux par rapport à ses concurrents directs (Orange, SFR et Bouygues).

⏳ Est-ce que Free commercialise des abonnements en série limitée ?

Oui, Free commercialise certaines éditions limitées à des prix très avantageux. Au mois d’août 2023, la société avait relancé sa série limitée sur le forfait 110 Go à 12,99 € en 4G et 4G+ ainsi que d’une enveloppe de 18 Go d’Internet à l’étranger. L’accès premium à Free Ligue 1 était offert. Depuis, l’opérateur a boosté l’offre pour atteindre les 120 Go de data, toujours au même prix. L’offre est toujours en cours.

📶 Quel nombre de données internet choisir ?

Les opérateurs ont bien compris qu’il était préférable de mettre en avant le nombre de données Internet disponibles plutôt que les appels, SMS/MMS illimités. Beaucoup d’utilisateurs naviguent sur les réseaux sociaux, regardent des vidéo youtube, des films et séries sur les diverses plateformes de streaming. Sans compter les nombreuses recherches Google.

Il faudra donc choisir en fonction de votre utilisation quotidienne. Si vous téléchargez vos films et séries chez vous via wifi sur les plateformes pour les regarder en mode hors ligne, que vous avez une utilisation quotidienne classique de votre smartphone au quotidien, alors 120 Go devraient largement suffire. En revanche, si vous avez une utilisation intense de votre appareil, que vous jouez à des jeux en ligne sur votre mobile, que vous téléchargez beaucoup de films et séries quand vous êtes dehors, mieux vaut prévoir le forfait à plus gros volume de data.

En effet, 250 Go reste malgré tout très important, il est peu probable que vous ne dépassiez pas ce chiffre. Pour connaître facilement votre consommation de data chez Free, il vous suffit d’envoyer un message (une lettre de l’alphabet suffit) au numéro 555.

🪙 Pourquoi choisir le forfait à 2 € ?

Son célèbre forfait d’entrée de gamme à deux euros est toujours de la partie, avec ses 50 Mo d’Internet, ses 2h d’appels et ses SMS/MMS illimités. C’est l’idéal pour les jeunes adolescents qui viennent d’avoir un premier téléphone. Les personnes âgées se servant simplement de leur mobile pour appeler et envoyer des SMS pourraient aussi très bien s’en contenter. L’option Booster à +2,99 € / mois permet d’augmenter l’enveloppe de data à 1 Go, histoire de pouvoir faire quelques recherches sur Internet. Le forfait de base est gratuit pour les abonnés Freebox.

Si vous voulez rejoindre Free, vous aimeriez surement garder votre numéro de téléphone. Cela évitera de devoir refaire toute votre liste de contacts depuis des années. Pour cela, vous allez devoir appeler le 3179 afin d’obtenir votre numéro d’identifiant appelé RIO. Ce procédé est gratuit et vous le recevez en général en seulement un jour ouvrable. Vous devrez ensuite le communiquer à Free pour qu’il s’occupe de la résiliation et du transfert de numéro. Ce processus est valable avec tous les opérateurs.

❌ Est-ce que les forfaits Free sont bloqués ?

Un forfait bloqué coupe toute communication supplémentaire ou consommation de data au-delà des limites fixées par le forfait. Il est souvent prisé car ce type d’abonnement évite les mauvaises surprises. La consommation supplémentaire se fait sur demande moyennant des frais additionnels. Les forfaits Free ne sont pas bloqués initialement. Une fois les limites dépassées, vous commencerez à être facturé en fonction du nombre de données utilisées. Cela peut arriver très vite, surtout si vous avez l’abonnement à 2 € qui n’intègre qu’une enveloppe de 50 Mo d’internet. Toutefois, sur l’espace client, il est possible d’activer l’option bloqué. Procédez comme ceci :

Rendez-vous sur votre Espace Abonné Mobile.

Dans la rubrique Mon Forfait Mobile, cliquez sur Mes Options.

cliquez sur Trouvez la ligne Forfait Bloqué.

Cliquez sur la coche. Le symbole deviendra vert une fois activé.

Il y a aussi un moyen très simple chez l’opérateur de surveiller sa consommation. Le numéro 555 est mis à la disposition de tous les clients. Il lui suffit d’envoyer un sms (n’importe lequel). Dès lors, un message s’affichera en vous donnant le nombre de SMS envoyés, le temps d’appel mais aussi les données internet consommées.

Que vous soyez client Free ou intéressé par l’une des offres, vous aimeriez surement parler à un professionnel pour vous conseiller sur les démarches à suivre.

Par téléphone au 3244

Ce numéro est réservé aux clients Free. Vous pouvez obtenir des informations concernant votre consommation téléphonique, ou pour un problème d’ordre technique. Il vous permet aussi de résilier votre abonnement ou de régler un souci sur votre messagerie. Il est accessible 7 jours / 7 de 7h à minuit mais est fermé pendant les fêtes de fin d’année à partir du 24 décembre au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier.

Par téléphone au 1044

Celui-ci doit être utilisé pour ceux n’étant pas clients. Il vous permet de souscrire directement par téléphone à l’aide d’un conseiller ou simplement de recueillir des informations sur l’opérateur. Il est joignable 24h/24 et 7 jours / 7 même pendant les périodes de fêtes.

Sur le site Free.fr

Rendez-vous sur Free.fr. Dirigez-vous ensuite vers la rubrique Assistance. Vous pourrez chercher grâce à des mots clés des informations essentielles. Par exemple, si vous tapez “forfait”, vous pouvez y trouver de multiples articles explicatifs.

Avec Free, vous pouvez accéder à des extraits commentés sur tous les matchs de la ligue 1. Tous les buts et les résumés sont accessibles via l’application smartphone Free Ligue 1 Uber Etats ou sur la chaîne 63 via votre Freebox. Plusieurs dizaines d’extraits vidéos en quasi-direct peuvent être visionnés pour chaque match. Free intègre également des revues de presse et des interviews en s’associant avec Alexandre Ruiz. Attention, il ne s’agit pas d’une diffusion complète en directe comme sur Canal + et Bein Sport. Vous ne pouvez pas suivre toute la rencontre, de la sortie des vestiaires au coup de sifflet final.

