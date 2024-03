Friteuse Cecofry Bombastik 6000 : découvrez cette nouvelle technologie pour manger sainement à petit prix

Chez Amazon, cette friteuse Cecofry Bombastik 6000 bénéficie d’une belle réduction et passe ainsi à 79,90 € au lieu de 109,90 € soit une réduction très intéressante de presque 30 %.

Si Amazon vient de mettre fin à ses offres de printemps, ce n’est pas pour autant que les réductions sur tous les produits sont terminées. En effet, les bonnes affaires continuent et c’est notamment sur cette friteuse Cecofry Bombastik 6000 que vous allez pouvoir faire quelques économies. Chez Amazon, elle passe donc à 79,90 € au lieu de 109,90 € soit une réduction de 27 %.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Cette friteuse Cecofry Bombastik 6000 est à prix réduit chez Amazon

Les friteuses traditionnelles ne font plus fureur et pour cause cette nouvelle génération de friteuse avec une cuisson sans huile va vous permettre de vous régaler tout en mangeant sainement. Si ce type de produit est susceptible de vous intéresser, c’est le moment de tester puisque ce modèle bénéficie actuellement d’une promotion pour passer à 79,90 €. Toutefois, avant de craquer, voici quelques renseignements à prendre en compte.

La friteuse est équipée d’une cuve de 6 litres, une puissance de 1700 watts et une régulation de température de 80 ° à 200 °. Concernant la cuisson, vous pourrez choisir parmi 12 modes différents selon les aliments que vous souhaitez faire cuire, afin de vous y aider vous pourrez suivre les instructions via le manuel fourni avec la friteuse.

A savoir que c’est grâce à la technologie innovante PerfectCook et à son système d’air chaud avancé que vos aliments seront cuits à l’intérieur tout en étant croustillants et ferme à l’intérieur et ce avec seulement une cuillère d’huile.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Si vous avez un doute sur ce modèle, pensez à prendre quelques instants pour consulter notre guide des meilleures friteuses, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de passer à l’étape du paiement.