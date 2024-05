Fury – Usyk streaming : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le combat de boxe en direct ?

Après avoir été repoussé à plusieurs reprises, le combat de boxe opposant les champions du monde des poids lourds Tyson Fury et Oleksandr Usyk va enfin avoir lieu ce soir ! Ces deux combattants invaincus considérés comme de véritables légendes vivantes dans leur discipline nous promettent un match d’anthologie qui marquera l’histoire de la boxe. Vous souhaitez savoir sur quelle chaîne et à quelle heure sera diffusée la rencontre ? Vous êtes au bon endroit !

© DAZN

Les fans de boxe le savent, aujourd’hui se jouera un match décisif qui restera gravé dans l’histoire. Le face à face opposant les vétérans Tyson Fury contre Oleksandr Usyk s’annonce particulièrement excitant, tellement les enjeux sont gros. En effet, les deux champions du monde des poids lourds en titre vont s’affronter dans un combat pour l’unification des ceintures. Une opportunité qui ne s’est pas représentée depuis près de 25 ans, suite à la victoire de Lennox Lewis sur Evander Holyfield en 1999. À l’issue de ce combat, le vainqueur sera sacré champion incontesté de la catégorie reine, soit la plus haute distinction possible, et aura le privilège de détenir les 4 ceintures.

Le combat, qui aurait dû avoir lieu le 17 février dernier, a été une nouvelle fois reporté suite à une blessure à l’œil de Tyson Fury à l’entraînement. C’est finalement ce soir que ce duel légendaire va avoir lieu. Si vous ne souhaitez rien rater de ce choc des titans, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne vous pourrez suivre cette rencontre de boxe en direct !

📺 Fury – Usyk : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat en direct ?

Le combat opposant les actuels champions du monde des poids lourds de boxe Tyson Fury et Oleksandr Usky aura lieu ce samedi 18 mai 2024, à l’occasion du Ring of Fire. L’évènement, qui a débuté à partir de 18h, se tiendra à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie saoudite. Il s’agit bien évidemment du main event de la soirée, qui comptera 9 combats. La rencontre entre ces deux monuments de la boxe devrait donc débuter aux alentours de 23h30 (heure française).

L’évènement sera diffusé en direct sur la chaîne sportive DAZN. En plus de diffuser des rencontres de boxe, le service de streaming vous permet de visionner d’autres sports de combat, comme le MMA, ou le kickboxing. Il retransmet aussi des matchs de basketball, et vous permet de suivre le football féminin, ainsi que les matchs de la Ligue 1 Uber Eats. En souscrivant un pass optionnel, vous pouvez également suivre l’intersaison de la NFL.

Pour accéder aux contenus proposés par la chaîne DAZN, vous devez souscrire un abonnement, proposé à partir de 9,99 € par mois avec un engagement d’un an, ou à 14,99 € par mois sans engagement. Pour ce faire, vous pouvez vous abonner depuis le site officiel, ou souscrire via une plateforme IPTV comme Prime Vidéo. Il est également envisageable de profiter de la chaîne en souscrivant le Pass RMC Sport + DAZN, proposé à 30 € par mois sans engagement. Le service de streaming sportif est par ailleurs disponible sans supplément dans les offres Canal + Sport et Friends & Family.

La soirée de combats Ring of Fire sera toutefois proposée à la carte sous forme de pay-per-view. Ce qui signifie qu’en plus d’être abonné à la chaîne, vous devrez acheter le PPV pour pouvoir suivre la soirée en direct. Ce dernier est proposé au prix de 19,99 €. Il vous en coûtera ainsi au total entre 29,98 € et 34,98 € selon la formule (mensuelle ou annuelle) à laquelle vous souscrivez.

🥊 C’est quoi les divisions WBC, WBA, WBO et IBF ?

Plusieurs fédérations encadrent les championnats du monde de boxe, à l’instar de l’UFC et de la PFL en MMA. Parmi elles, quatre fédérations sortent du lot :

La WBA (World Boxing Association) basée au Panama

(World Boxing Association) basée au Panama La WBC (World Boxing Council) basée au Mexique

(World Boxing Council) basée au Mexique La WBO (World Boxing Organization) basée à Porto-Rico

(World Boxing Organization) basée à Porto-Rico L’IBF (International Boxing Federation) basée aux États-Unis

Les meilleurs boxeurs de chacune de ces fédérations ont une chance de décrocher une ceinture, ce qui leur permet de devenir champion du monde. Un combattant peut en détenir plusieurs, comme cela est actuellement le cas d’Usyk qui détient celles de la WBA, WBO et de l’IBF. En affrontant Fury ce soir, qui est l’actuel tenant en titre de la ceinture WBC, les deux combattants vont tenter de décrocher les 4 ceintures d’un coup.

🆚 Quels sont les pronostics pour le combat Fury – Usyk ?

Le combat de ce soir oppose deux des plus grands combattants de boxe de notre ère. Ils justifient tous deux d’un palmarès hors du commun et restent invaincus à ce jour.

D’un côté, le Britannique de 35 ans Tyson Fury, qui détient actuellement la ceinture WBC, cumule 34 victoires, dont 24 par KO. De l’autre, l’Ukrainien de 37 ans Oleksandr Usyk détient pour sa part les trois autres ceintures, celles de la WBA, de la WBO et de l’IBF. Il compte quant à lui 21 victoires, dont 14 par KO.

D’un côté comme de l’autre, l’enjeu de ce combat est colossal. En effet, le vainqueur raflera les 4 ceintures en jeu et deviendra champion du monde unifié de la catégorie des poids lourds. Ce qui n’est pas arrivé depuis 1999. Il aura par ailleurs la chance de devenir le troisième boxeur de l’histoire à obtenir ce titre, après Lewis et Holyfield.

Le face à face entre les légendes Tyson Fury (à gauche) et Oleksandr Usyk (à droite) © DAZN

Une victoire permettrait à Tyson d’asseoir encore un peu plus sa suprématie et de prouver au monde qu’il est véritablement le meilleur boxeur de sa génération. S’il remporte ce duel, Usyk entrerait quant à lui dans la légende en devenant le premier boxeur de l’histoire à unifier les ceintures dans deux catégories : lourds et lourds-légers.

Du haut de ses 2,06 m et de ses 118 kg, Tyson affiche un physique impressionnant qui lui donne l’avantage. De surcroît, la puissance de ses coups et sa rapidité, devraient lui permettre de prendre l’ascendant sur l’Ukrainien. Le Gypsy King est en tout cas très confiant sur l’issue du combat. Il a notamment déclaré qu’il ne fera qu’une bouchée de son adversaire, en raison de leurs différences de taille et de poids (17 kg), et par conséquent de puissance.

De son côté, Usyk, alias « le Chat », peut compter sur sa vitesse, son jeu de jambes, ainsi que sur son style atypique pour tenter de déstabiliser le Britannique. Il est clair que cela n’est pas ses 101 kg et son mètre 91 qui vont impressionner son adversaire. Toutefois, Usyk a prouvé qu’il avait les ressources nécessaires pour aller chercher la victoire, quand bien même les pronostics semblent être en sa défaveur.

Il faudra toutefois qu’il parvienne à tenir la distance, face à l’infatigable Fury. Quoi qu’il en soit, le boxeur Ukrainien ne semble pas redouter ce combat, qui s’annonce comme étant le plus grand défi de sa carrière, selon ses propres dires. Pour lui, la taille et la force importent peu, tant que le cœur y est.

Les pronostics sont très serrés pour ce combat. Sur Betclic la cote du Gypsy King s’élève à 1,77, tandis que celle d’Usyk est de 1,81. Les deux boxeurs invaincus ont chacun le potentiel pour ressortir vainqueur de ce combat. C’est pourquoi ce duel s’annonce tout aussi incertain qu’épique.

🤼 Quels sont les autres combats au programme du Ring of Fire ?

La carte de l’évènement de ce soir est composée de 9 combats. Voici les rencontres auxquelles vous pourrez assister dans l’ordre.