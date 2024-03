Ngannou – Joshua streaming : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre en direct le combat de boxe ?

Le combat de boxe qui opposera Francis Ngannou à Anthony Joshua s’annonce explosif. Les deux adversaires en tête d’affiche boxeront ce soir à l’évènement Knockout Chaos. Vous souhaitez suivre le combat en direct ? On vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure la confrontation entre ces deux mastodontes aura lieu.

© DAZN

Ce soir, Francis Ngannou et Anthony Joshua vont s’affronter dans un combat de boxe anglaise qui s’annonce épique. Bien décidé à prendre sa revanche après sa défaite contre Tyson Fury, l’actuel champion du monde WBC des poids lourds, le Franco-Camerounais enfile les gants pour un deuxième combat de boxe. Face à lui, Anthony Joshua, un adversaire on ne peut plus sérieux, souhaite relancer sa carrière pour avoir une chance de reconquérir le titre de champion du monde. Sur cette page, découvrez où et quand regarder ce combat très attendu.

📺 Ngannou – Joshua : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le combat en direct ?

Le combat qui opposera Ngannou à Joshua aura lieu au Knockout Chaos, ce vendredi 8 mars 2024. L’évènement débutera à 16h à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie saoudite et accueillera 10 combats. Les combattants Anthony Joshua et Francis Ngannou viendront clore le bal avec le main event. Le dernier combat, le plus attendu de la soirée, devrait débuter aux alentours de minuit. Ce pay-per-view (PPV ou paiement à la séance) est organisé par plusieurs promotions de boxe (Matchroom Boxing, Queensberry, Goldstar et GIMIK Fight), en association avec l’Autorité général du divertissement d’Arabie saoudite.

Comme le combat de la veille, l’évènement sera diffusé en direct et en exclusivité sur la chaîne DAZN. Le service de streaming sportif qui diffuse des sports de combat (boxe, MMA, kickboxing), mais également du football avec la Ligue 1 Uber Eats ou la Ligue des Champions féminines, du basket, du NFL, ou encore du snooker.

Il est nécessaire de souscrire un abonnement de 14,99 € par mois sans engagement, pour profiter des contenus de la chaîne en direct et en replay. Pour s’abonner, vous pouvez vous rendre sur le site officiel, ou bien passer par un service IPTV comme Prime Vidéo. Sachez également que les offres Canal + Sport et Canal + Friends & Family incluent la chaîne.

Par ailleurs, vous devrez payer un supplément pour suivre la soirée de combats. En effet, en plus de souscrire à la chaîne, il est nécessaire d’acheter le pay-per-view Knockout Chaos, proposé au prix de 19,99 €. Quoi qu’il en soit, l’addition sera salée puisqu’il faudra débourser en tout 34,98 € pour suivre le combat Ngannou – Joshua en direct ce soir.

S’abonner à la chaîne DAZN

Par ailleurs, vous pourrez également regarder le combat sur CRTV, une chaîne disponible sur le bouquet Africain, disponible en option à partir de 7,99 € par mois sur Molotov.tv. Ce bouquet est également accessible via la box TV des opérateurs. Il y est proposé sans engagement à partir de 4,99 € chez Free, 7,50 € chez SFR, 6,90 € chez Bouygues Telecom ou 7 € chez Orange. En effet, la chaîne camerounaise va diffuser la rencontre pour soutenir son champion. De quoi en profiter pour pas cher.

Contrairement au combat d’hier soir, opposant Baki à Doumbé, qu’il était possible de regarder gratuitement sur YouTube en se localisant aux USA au moyen d’un VPN, il n’y aura pas de passe-droit pour le combat de ce soir. Toutefois, il est possible de regarder la rencontre Joshua – Ngannou gratuitement en passant par Molotov.tv.

En effet, la plateforme d’IPTV propose un mois offert sur le bouquet Africain. Ainsi, rien ne vous empêche de créer un compte gratuitement et de profiter de la période d’essai juste pour accéder à la chaîne CRTV, qui retransmettra le match de ce soir ! En pratique, vous n’êtes donc pas obliger de passer par un abonnement payant pour profiter du combat en direct.

🥊 C’est quoi les divisions WBC, WBA, WBO et IBF ?

Comme l’UFC et la PFL en MMA, plusieurs fédérations encadrent les championnats du monde de boxe. On en compte pas moins de quatre principales à l’heure actuelle :

La WBA (World Boxing Association) basée au Panama

(World Boxing Association) basée au Panama La WBC (World Boxing Council) basée au Mexique

(World Boxing Council) basée au Mexique La WBO (World Boxing Organization) basée à Porto-Rico

(World Boxing Organization) basée à Porto-Rico L’IBF (International Boxing Federation) basée aux États-Unis

Il en existe d’autres comme la WBU ou l’IBO, mais celles-ci sont considérées comme mineures. Chaque fédération dispose de ses propres règles, auxquelles les combattants doivent se plier. Le but ultime de tout combattant étant bien sûr de se hisser au rang de champion du monde, en décrochant une ceinture. Un combattant peut détenir plusieurs ceintures, mais doit se conformer le cas échéant aux règles des différentes fédérations de boxe. Entre toutes les catégories existantes (17 au total), et 4 ceintures différentes par catégories, cela fait un total de 68 champions du monde. Sans compter les titres intérims et réguliers.

Une fois en possession de la ceinture, le champion doit défendre son titre contre les prétendants. Et il peuvent être nombreux suivant le nombre de ceintures détenues. D’où la création du titre alternatif de champion intérimaire, lorsque celui-ci est incapable de défendre son titre pour une raison d’ordre médicale ou juridique.

🆚 Quels sont les pronostics pour le combat Ngannou – Joshua ?

Anthony Joshua cumule 30 combats en professionnel, avec un palmarès impressionnant de 27 victoires, dont 24 par KO. Le boxeur britannique de 34 ans s’est illustré plusieurs fois en tant que champion olympique en 2012 et double champion du monde des poids lourds. Il détenait les trois ceintures IBF, WBA et WBO, qu’il a perdu en même temps en 2021 lors d’un combat face à Oleksandr Usyk.

Anthony Joshua (à gauche) et Francis Ngannou (à droite) après la pesée

Son adversaire, Francis Ngannou est quant à lui relativement nouveau dans le monde de la boxe. Cependant, tout le monde sait de quoi il est capable. En effet, le Franco-Camerounais de 37 ans justifie d’une renommée mondiale dans le monde du MMA. L’homme qui se fait appelé “The Predator” a décroché le titre de champion du monde des poids lourds de l’UFC. Considéré comme le cogneur le plus dangereux à l’heure actuelle, il cumule 17 victoires, dont 12 par KO. Depuis, le colosse a délaissé l’organisation n°1 du MMA pour signer à la PFL. En parallèle, il a décidé de se mettre à la boxe anglaise.

Bien qu’il n’ait pour le moment qu’un seul combat en professionnel à son actif, il a su prouver au monde entier qu’il était capable de s’adapter à n’importe quel adversaire, même en étant inexpérimenté. Coaché par Mike Tyson, Francis s’est mesuré à Tyson Fury le 28 octobre dernier. En un mot, Ngannou s’est montré surprenant en malmenant l’actuel champion du monde des poids lourds WBC de la sorte. Même s’il a été déclaré perdant, beaucoup pensent qu’il méritait cette victoire face au Gypsy King.

Le premier combat de boxe de Francis Ngannou (à droite) contre Tyson Fury (à gauche) était spectaculaire © Eurosport

C’est dans ce contexte que ces deux titans de la baston vont s’affronter sur le ring. Une rencontre qui durera 10 rounds au maximum. Les deux adversaires affichent une grosse différence de poids. En effet, près de 10 kg séparent Ngannou (123,6 kg pour 1,93 m) de Joshua (114,4 kg pour 1,98 m). Pour rappel, les deux hommes devaient faire plus de 91 kg pour valider la pesée. Avec de tels gabarits, le KO peut arriver à tout moment. La plupart des sites de paris sportifs en ligne désignent toutefois Anthony Joshua comme étant le grand favori de ce combat.

L’enjeu est gros pour chacun des combattants, puisque cela leur permettrait de s’offrir un billet d’entrée pour la ceinture. En effet, l’un des deux affrontera le gagnant du combat qui opposera Usyk et Fury, le 18 mai prochain. Joshua pourrait ainsi s’octroyer une chance de devenir triple champion du monde, en obtenant une quatrième victoire consécutive. Ngannou, de son côté, pourrait avoir l’opportunité de décrocher son premier titre de champion du monde dans la discipline.

Anthony Joshua (à droite) contre Joseph Parker (à gauche) © Eurosport

Hier soir, le combat contre Doumbé et Baki retransmis sur DAZN n’était pas à la hauteur de nos espérances, ni de tout l’engouement qu’il a suscité ces derniers mois. Baki a été déclaré vainqueur après que Cédric dise ne plus pouvoir continuer le combat à cause d’une écharde dans le pied. Ce qui nous a laissé un goût amer. Quoi qu’il en soit, on peut au moins rayer l’éventualité que ce problème se produise ce soir, étant donné que les combattants auront des chaussures de boxe aux pieds. Le monde attend beaucoup de ce combat, et il ne devrait pas nous décevoir.

S’abonner à la chaîne DAZN

🔜 Le combat de samedi s’annonce tout aussi épique

Les amateurs de sports de combat le savent, cette fin de semaine est chargée. Après le PFL Paris 2 hier soir, et le combat de ce soir, ce sera au tour de l’UFC de nous régaler le 9 mars 2024. En effet, le Français Benoit Saint Denis va affronter la star américaine Dustin Poirier dans un combat en 5 rounds. Une première pour BSD, mais pas pour Dustin Poirier, habitué à ce type de format.

Comme les combattants l’ont annoncé en conférence de presse, ils vont se livrer une guerre impitoyable dans l’octogone. Et connaissant leur passif en MMA, on veut bien les croire sur parole.

Avec 13 victoires et une défaite, Benoit Saint Denis est l’un des gros espoirs français du MMA. Il devra tout même tenir tête à la légende Dustin Poirier, fort de ses 29 victoires et 8 défaites. En combattant le n°3 mondial des poids légers, BSD pourrait avoir une chance de se hisser dans le top 5. Et accessoirement, de montrer qu’il a le niveau pour être un challenger au titre.

D’autres beaux combats seront également à la carte de l’UFC 299, dont la diffusion aura lieu sur RMC Sports 2 à partir de 23h30. Le face à face BSD – Dustin Poirier devrait quant à lui commencer vers 4 heures du matin. Un abonnement à la chaîne RMC Sport sera incontournable pour pouvoir suivre le combat en direct. Ce dernier coûte 19 € par mois + 1 € de frais d’inscription, avec un engagement de 12 mois, ou 25 € par mois sans engagement. Pour 30 € par mois sans engagement, vous pouvez profiter de la chaîne DAZN en plus. Un combo judicieux pour pouvoir suivre également le match de ce soir à moindre coût.