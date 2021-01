Galaxy Buds Pro : Samsung s’attaque aux écouteurs sans fil haut de gamme

Samsung a levé le voile sur ses Galaxy Buds Pro. Nouveau modèle d’écouteurs totalement sans fil, ils proposent des prestations de premier ordre et viennent chapeauter la gamme avec le tarif le plus élevé : 229 €.

À côté des Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, le constructeur taïwanais a présenté les Galaxy Buds Pro dont on savait déjà beaucoup de choses grâce à une fuite, fin décembre. Ce n’est pas une première pour le constructeur taïwanais. On avait déjà pu le voir à l’oeuvre avec les Galaxy Buds, Galaxy Buds+ et Galaxy Buds Live. Tous ont un point commun, ils n’ont jamais réussi à faire trembler les ténors du secteur, Sony, Jabra ou Bose en tête. Les deux premiers offraient une qualité audio déséquilibrée, quant aux Live, leur réduction de bruit active était anecdotique.

Ecouteurs sans fil : comparatif des meilleurs true wireless

Samsung Galaxy Buds Pro – Crédits : Samsung

On peut donc espérer que Samsung a corrigé ses errances du passé avec les Galaxy Buds Pro. Ceux-ci rassemblent toutes les fonctions que l’on souhaite dans des écouteurs totalement sans fil. Déjà, ils oublient la forme haricot des Buds Live. On revient aux fondamentaux avec un aspect bille, plus compact et surtout plus facile à tenir dans les oreilles, de par notre expérience avec les autres Buds qui se sont toujours révélés confortables. Ajoutons qu’ils sont certifiés IPX7 et sont donc protégé contre les effets de l’immersion, c’est-à-dire un bain de 30 minimum à une profondeur maximum d’un mètre. Pas de quoi nager avec, mais suffisant pour les protéger contre les assauts d’une forte pluie.

Samsung Galaxy Buds Pro – Crédits : Samsung

Les écouteurs Samsung les plus équilibrés ?

Pour s’assurer une bonne qualité sonore, Samsung utilise ici deux haut-parleurs dans chaque écouteur : un woofer de 11 mm pour les basses et un tweeter de 6,5 mm pour les aigus et médiums. La promesse est un son détaillé avec des aigus détachés et non pas étouffés par des basses pourtant présentes. On a hâte de vérifier cela. Samsung va même jusqu’a affirmer qu’ils sont si équilibrés qu’ils sont à l’aise dans tous les styles musicaux.

Samsung Galaxy Buds Pro – Crédits : Samsung

Et si jamais vous regardez un film sur votre tablette et recevez un appel sur votre smartphone, vous pouvez basculer de l’un à l’autre en toute transparence, les Galaxy Buds Pro étant multipoint, soit fonctionnels sur deux appareils en même temps.

La qualité des appels audio a également été soignée. Déjà bon sur ses autres Galaxy Buds en la matière, Samsung utilise ici trois micros afin de capter correctement la voix et surtout de gommer les sons environnant pour rendre la conversation la plus claire possible. En outre, ils intègrent une protection contre le vent qui autorise la conversation même lorsque le temps est infernal.

Une réduction de bruit active intelligente

Haut de gamme, les Galaxy Buds Pro viennent se frotter aux WF-1000XM3 de Sony, Jabra Elite 85t, QC Earbuds de Bose ou encore aux AirPods Pro d’Apple. Ils ont un point commun : ils partagent tous une réduction de bruit active (ANC). Et les Buds Pro en sont aussi équipés. Samsung ajoute également quelques fioritures à son système. Celui-ci est capable de basculer du silence de l’ANC aux bruits ambiants, et ce, automatiquement.

Samsung Galaxy Buds Pro – Crédits : Samsung

Ainsi, les écouteurs détectent lorsque l’utilisateur parle et désactive dans la foulée sa réduction de bruit et inverse ses micros pour entendre le monde extérieur. Ils vont même jusqu’à cerner la fin de la discussion afin de réactiver l’ANC, en toute transparence pour l’utilisateur. Espérons aussi que les micros soient bien positionnés pour ne pas capter les flux d’air, toujours problématique, surtout en vélo ou lors d’un jogging, par exemple.

Côté autonomie, Samsung annonce 18 heures avec le boîtier de charge. Et les plus pressés pourront récupérer 1 heure d’autonomie en cinq minutes de charge.

Disponibles dès le 29 janvier, les Galaxy Buds Pro seront proposés à 229 €. À noter qu’ils sont offerts avec un SmartTag, accessoire permettant de traquer les objets, pour toute précommande d’un Galaxy S21 Ultra du 14 au 28 janvier. Et si vous voulez découvrir leur packaging et leurs accessoires, la boîte des Galaxy Buds Pro a été déballée il y a quelques jours par un internaute chanceux.