Galaxy S23 : le service Fast Pair de Google permettrait de le configurer plus rapidement

Le service Fast Pair de Google arriverait bientôt sur les smartphones à commencer par le prochain Galaxy S23 de Samsung. Ainsi, la configuration du Galaxy S23 au déballage serait plus facile et surtout plus rapide.

L’annonce du Samsung Galaxy S23 prévue pour le 1er février se rapproche à grands pas. Les fuites continuent donc de se multiplier. Après avoir appris que les smartphones vont coûter beaucoup plus cher en France, on vient d’apprendre que le Galaxy S23 pourrait être le premier smartphone Android à être doté de cette fonction made by Google. Il s’agit du service Fast Pair, aussi connu sous le nom du service Association Express.

Concept du Samsung Galaxy S23 Ultra © 4RMD / YouTube

Le service Google Fast Pair permet de détecter les appareils Bluetooth à proximité grâce au Bluetooth à basse consommation (BLE). Il facilite donc le couplage entre le smartphone et des appareils Bluetooth. Cela comprend les montres connectées, les écouteurs sans-fil, les enceintes connectées, etc. C’est notamment le cas de la nouvelle Pixel Watch. Celle-ci est automatiquement détectée par votre smartphone Android quand vous l’allumez pour la première fois.

La configuration du Galaxy S23 serait aussi facile que celle d’une montre connectée ou d’écouteurs sans fil avec le Fast Pair de Google

Le service Fast Pair de Google arriverait donc prochainement sur les smartphones Android, à commencer par le Galaxy S23. Concrètement, cela signifie qu’il sera plus facile et plus rapide de configurer le smartphone au déballage. Nos confrères de 9to5Google ont découvert des lignes de code qui suggèrent l’arrivée de Fast Pair avec le Galaxy S23.

Nous n’avons pas encore plus d’informations sur le fonctionnement du service Fast Pair sur le Galaxy S23. Néanmoins, en se basant sur le fonctionnement de Fast Pair avec les montres et les écouteurs, on peut s’attendre à ce que le Galaxy S23 soit automatiquement détecté par votre smartphone actuel à son démarrage. Le processus de configuration sera alors simplifié. Vous pourriez par exemple être guidé dans l’installation de l’application Samsung Smart Switch afin de récupérer vos données sur le Galaxy S23.

Bien entendu, l’arrivée du service Fast Pair sur le Galaxy S23 n’a pas été confirmée par Samsung. Il faudra donc attendre la présentation du flagship le 1er février pour en savoir davantage. En tout cas, on sait déjà à quoi va ressembler le Galaxy S23.

Source : Droid-Life