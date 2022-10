Pixel Watch : Google annonce sa première montre connectée avec le suivi santé de Fitbit sous Wear OS

Google vient d’annoncer la Pixel Watch, sa première montre connectée présentée aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro. Avec Wear OS, son suivi santé de Fitbit et les fonctionnalités de Google, la Pixel Watch pourrait bien s’imposer sur le marché.

La Pixel Watch est enfin officielle après des mois de fuites et de rumeurs en tous genres. Hier encore, on découvrait un unboxing de dernière minute qui dévoilait la montre éteinte. Aujourd’hui, la première montre connectée de Google est officiellement lancée avec son SoC Exynos 9110, ses 32 Go de mémoire interne et sa batterie de 294 mAh. La Pixel Watch vient grossir les rangs de la famille Pixel qui accueille aussi les Pixel 7 et 7 Pro.

La Pixel Watch © Google

Les fonctions révélées par un spot publicitaire aperçu cette semaine ont été confirmées. En effet, la Pixel Watch tournant sous Wear OS 3.5 veut combiner le meilleur de Google et de Fitbit. Elle propose ainsi des services de productivité et de suivi de santé. L’intégration Fitbit de la Pixel Watch permet de suivre ses statistiques, ses objectifs et ses progrès en temps réel. La montre propose évidemment aussi tous les services de Google comme Google Wallet, Google Maps, Gmail et Agenda.

Le combo Google / Fitbit offre une panoplie de fonctionnalités

Le suivi continu de la fréquence cardiaque couplé avec le suivi du sommeil et les 40 modes d’entraînement sportif font de la Pixel Watch une montre utile tout au long de la journée et de la nuit. Parlons d’ailleurs de son autonomie. Google promet une autonomie de 24 heures. Celle-ci est cependant « fondée sur des tests menés sur du matériel et des logiciels préproduction ». Il faudra donc attendre les premiers tests pour avoir une idée plus précise de son autonomie en conditions réelles d’utilisation.

La Pixel Watch est équipée du suivi santé de Fitbit © Google

La Pixel Watch est équipée du capteur cardiaque le plus précis de Fitbit qui est capable de détecter les risques d’arythmie. Comme l’Apple Watch Series 8 qui a récemment sauvé la vie d’une femme atteinte de fibrillation auriculaire, la Pixel Watch devrait se montrer tout aussi utile pour sauver des vies. D’ailleurs, Google assure que le suivi continu de la fréquence cardiaque n’impacte pas l’autonomie de sa montre.

Une montre ronde avec un cadran bombé et une couronne tactile

En ce qui concerne son design, la Pixel Watch correspond bien à ce que les fuites avaient annoncé récemment. C’est une montre ronde avec un boîtier de 41 mm composé à 80 % d’acier inoxydable recyclé. Son écran bombé est recouvert d’un verre Corning Gorilla Glass anti-rayures. À première vue, les bords de la Pixel Watch semblent effectivement épais, mais il faudra attendre une prise en main de la montre pour le confirmer.

La Pixel Watch et ses bracelets interchangeables © Google

La Pixel Watch est disponible en trois coloris différents pour le boîtier : noir mat, argent poli et champagne doré. Plusieurs couleurs de bracelets sont proposées en fonction du modèle. Google a effectivement prévu dans la boîte un bracelet sport Noir volcanique, Charbon, Vert sauge ou encore Galet. Au niveau du prix, la montre connectée de Google est effectivement plus chère qu’une Galaxy Watch de Samsung. En effet, la Pixel Watch coûte 379 € pour le modèle Bluetooth / Wi-Fi contre 429 € pour le modèle 4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi.

Source : Google