Galaxy S23 : mauvaise nouvelle, les smartphones vont coûter beaucoup plus cher en France

Mauvaise nouvelle : les Samsung Galaxy S23 coûteront beaucoup plus cher en France que leurs prédécesseurs : de 100 à 180 € de plus en fonction des modèles. Les tarifs démarreront à 959 € pour le S23 et jusqu’à 1 839 € pour le S23 Ultra.

Samsung Galaxy © Samsung

C’est une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui pensaient s’offrir le prochain Samsung Galaxy S23. Si l’on sait déjà beaucoup de choses à leur sujet, nous ne connaissions par encore leurs prix. Un informateur de l’industrie vient aujourd’hui de divulguer les tarifs qui seront pratiqués en France et malheureusement, les prix vont augmenter.

Combien va coûter le Galaxy S23 en France ?

L’informateur @billbil-kun, sur Twitter, dit que le Samsung Galaxy S23 sera vendu en France à partir de 959 € en 128 Go de stockage et 1 019 € en 256 Go. Vous remarquerez donc qu’il s’agit d’une hausse de 100 € vis-à-vis du Samsung Galaxy S22, sorti l’année dernière, puisqu’il était commercialisé dès 859 €. Le Samsung Galaxy S23+ sera vendu à 1 219 € en 128 Go et 1 339 € en 256 Go de stockage. Une augmentation de 160 € donc, puisque le Galaxy S22+ était commercialisé dès 1059 €.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra profite d’une hausse similaire : 160 à 180 € de plus vis-à-vis du Galaxy S22 Ultra, que nous avions testé ici. Le modèle haut de gamme du géant sud-coréen sera commercialisé dès 1 419 € en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 1 599 € en 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le S23 Ultra avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage coûtera la bagatelle de 1 839 €.

Voici la grille tarifaire des Samsung Galaxy S23 pour la France :

Galaxy S23 (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) : 959 €

(8 Go de RAM, 128 Go de stockage) : 959 € Galaxy S23 (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 019 €

(8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 019 € Galaxy S23+ (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) : 1 219 €

(8 Go de RAM, 128 Go de stockage) : 1 219 € Galaxy S23+ (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 339 €

(8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 339 € Galaxy S23 Ultra (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 419 €

(8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 419 € Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM, 512 Go de stockage) : 1 599 €

(12 Go de RAM, 512 Go de stockage) : 1 599 € Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM, 1 To de stockage) : 1 839 €

Pour rappel, les Galaxy S23 devraient être annoncés lors de l’évènement Galaxy Unpacked de Samsung, qui devrait avoir lieu le 1er février 2023. Le Galaxy S23 et ses deux grands frères devraient être livrés vers le 17 février.