Galaxy S24 : cette fonction bluffante permet de coloriser les photos en noir et blanc

Les Galaxy S24 viennent tout juste d’être introduits sur le marché. Grâce à l’intelligence artificielle, ces smartphones offrent un panel de nouvelles fonctionnalités pratiques dont certaines sont directement dédiées à la retouche photo. L’une d’entre elles permet ainsi de coloriser les photos en noir et blanc. Un ajout pratique qui devrait contenter les utilisateurs frustrés de Google Photos.

Pour rappel, Google avait promis en 2018 qu’il serait bientôt possible de transformer des photos en noir et blanc directement sur son application. Finalement, une fonctionnalité similaire a été introduite sur les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, comme le révèle le leaker Ice Universe. Vidéo à l’appui, il montre qu’il est possible de s’exécuter facilement en passant par l’application Galerie et en appuyant simplement sur le bouton dédié à cette tâche.

One of the small functions of Galaxy S24: Coloring black white photos. pic.twitter.com/UXmXQc2VjI — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 29, 2024

Le Galaxy S24 peut coloriser des images en noir et blanc grâce à l’IA

Comme le précise Android Authority, cette option fonctionne en local si bien que vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet active pour l’utiliser. Nos confrères notent toutefois que la colorisation offre des rendus inégaux. L’IA peine notamment à retranscrire fidèlement les couleurs et les teints de peau. Elle s’en sort tout de même mieux lorsqu’ils s’agit de traiter des paysages, des bâtiments ou des objets.

Notez que le système n’attribue pas de couleurs aléatoirement. Il s’efforce de deviner les teintes en se basant sur les nombreuses images sur lesquelles il a été formé. Pour que vous vous fassiez une idée plus précise du rendu possible, voici différentes photos du Capitole.

En noir et blanc :

© Android Authority

Colorisée :

© Android Authority

Prise en couleurs :

© Android Authority

L’image colorisée du Capitole est plutôt réussie même si on regrette la teinte jaune qui recouvre étrangement le bâtiment ou le manque de nuances automnales sur les arbres. Le bleu du ciel est en outre beaucoup plus éclatant que sur la photo prise en couleurs.

Notez qu’il existe déjà des outils en ligne permettant de coloriser d’anciennes photos. L’un d’entre eux se nomme Colourise. Comme l’outil des S24, il se base également sur l’IA pour ajouter des couleurs cohérentes sur une image en noir et blanc. Il existe également d’autres outils qui permettent de restaurer vos vieilles photos abimées voire même de les animer.