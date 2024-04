Google Photos : cette fonction de retouche géniale pourrait enfin devenir gratuite

© Tom’s Guide

En plus d’optimiser le rangement de vos clichés, Google Photos permet de réaliser quelques retouches bienvenues. Parmi ses outils incontournables, on retrouve notamment la fameuse Gomme magique. Celle-ci peut effacer n’importe quel élément ou personne qui se trouve sur votre photo. Imaginez que des passants apparaissent à l’arrière-plan de votre cliché en amoureux. Ou qu’une poubelle gâche le paysage. Dégainer la gomme magique vous permettra de les supprimer sans dénaturer l’image.

Pour mémoire, la Gomme magique se cantonne aux utilisateurs de smartphones Pixel et aux détenteurs d’un abonnement Google One. A l’avenir, elle pourrait devenir gratuite pour l’ensemble des usagers de l’application. Autrement dit, il ne serait plus nécessaire de payer pour l’actionner. C’est en explorant le fichier APK de la dernière mouture de Google Photos (v6.78.0.622306643) qu’Android Authority est parvenu à cette conclusion.

A lire > Google Photos ajoute une nouvelle cachette pour vos clichés sensibles

Google Photos : la Gomme magique bientôt gratuite ?

Concrètement, des chaînes de caractères font allusion à des “sauvegardes limitées” pour la Gomme magique. On comprend ici que les utilisateurs gratuits pourront retoucher les photos avec l’outil avant de les enregistrer. Mais il bénéficieront seulement d’un nombre limité de sauvegardes chaque mois. Une fois le quota atteint, ils devront souscrire un abonnement Google One ou attendre le mois suivant pour reconstituer leur stock de sauvegardes gratuites.

Le démontage d’un fichier APK permet de prédire les fonctionnalités et les nouveautés censées arriver dans une application. Pour autant, il est possible que certaines ne soient jamais déployées en version stable. Malgré les indices probants sur la gratuité à venir de la Gomme magique, il faut donc rester prudent tant que Google n’a pas officialisé l’information.

Pour rappel, la Gomme magique n’accepte pas de tout éditer. Voici les retouches qu’elle refuse d’effectuer :

Les photos de documents officiels

Les images avec des informations personnelles reconnaissables

Le corps humain

Les grosses sélections