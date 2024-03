OneDrive se dote d’une gomme magique pour des photos sublimes, comme Google Photos

Fini les photos gâchées par des éléments indésirables ! OneDrive s’offre une gomme magique basée sur l’intelligence artificielle (proche de ce que propose Google Photos). D’un simple geste, effacez les passants, les imperfections et autres intrus pour sublimer vos clichés en quelques secondes.

Google Photos ne sera pas le seul service à bénéficier d’une gomme magique. OneDrive, le service de stockage en ligne de Microsoft, se pare d’une nouvelle fonctionnalité qui en ravira certains : une gomme magique propulsée par l’intelligence artificielle. Adieu les éléments indésirables qui gâchent vos photos.

OneDrive s’enrichit d’une fonction de suppression d’objets basée sur l’intelligence artificielle

Déployée dans la version v7.1 beta 1 de l’application OneDrive pour Android, cette fonction s’annonce prometteuse pour les utilisateurs souhaitant améliorer la qualité de leurs photos sans avoir recours à des logiciels de retouche photo complexes. C’est plus ou moins la même chose que ce que propose déjà l’application Photos sur Windows 10 et Windows 11, déployée il y a peu.

L’outil de suppression d’objets par IA de OneDrive fonctionnerait de manière simple et intuitive. L’utilisateur sélectionne l’objet à supprimer à l’aide d’un outil de sélection, et l’IA se charge de le supprimer et de combler le vide laissé en utilisant des pixels adjacents. Cette technologie permet de supprimer :

Des personnes

Des objets (poteaux, poubelles, voitures…)

Des imperfections (taches, fils électriques…)

Des éléments gênants (textes, logos…)

Plus besoin d’être un expert en retouche photo pour supprimer un lampadaire mal placé, un passant importun ou un selfie malencontreux. La gomme magique de OneDrive s’en charge en quelques secondes, simplement en survolant l’objet à effacer avec votre doigt.

La version bêta actuelle de la fonction de suppression d’objets par IA montre des résultats préliminaires encourageants. La précision de l’IA est bluffante, même si Microsoft précise que des améliorations sont encore nécessaires pour garantir un résultat optimal dans tous les cas de figure. À ce stade, on ne sait pas quand la gomme magique sera déployée sur OneDrive, peut-être d’ici les prochains mois.

En attendant son déploiement officiel, vous pouvez d’ores et déjà profiter des autres fonctionnalités de OneDrive, telles que le partage sécurisé de fichiers, la synchronisation automatique sur tous les appareils, la numérisation de documents ou la création d’albums photos.

