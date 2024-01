Galaxy S24 Ultra : une vidéo dévoile son écran beaucoup plus plat

© Arsène Lupin

Comme d’habitude, Samsung va lancer les hostilités pour la nouvelle année. Le constructeur va organiser sa traditionnelle conférence le 17 janvier prochain afin de dévoiler ses nouveaux flagships : les Galaxy S24. Grâce aux fuites en pagaille, nous connaissons déjà presque tout de ces futurs smartphones. Des images fraîchement révélées ont notamment confirmé qu’ils seront affublés d’un écran plat.

Un design qui se confirme dans une vidéo de prise en main du modèle Ultra partagée par Ice Universe. Ce dernier a toutefois supprimé la séquence, précisant qu’elle émanait du fabricant du film protecteur de la gamme S24. Il est toutefois possible de la visionner sur le site d’Android Authority qui a pris le temps de la republier dans ses colonnes. Voici deux captures d’écran :

Le Galaxy S24 Ultra et son écran plat se dévoilent dans une nouvelle vidéo

Sur les images, on constate ainsi que l’écran du Galaxy S24 Ultra est beaucoup plus plat que celui du S23 Ultra, reconnaissable à ses rondeurs. On observe également que les bords incurvés du smartphones ont été abandonnés. Autre constat : les bordures semblent bien plus fines et le fameux poinçon du capteur selfie est beaucoup plus discret.

The video has been deleted. The video is from the manufacturer of S24 series protective film, not made by myself. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 12, 2024

Après avoir popularisé les écrans incurvés, Samsung prend bel et bien un nouveau virage. Il est possible que ce revirement inspire la concurrence même si les écrans incurvés ne sont près d’être définitivement abandonnés par les constructeurs de smartphones. Pour rappel, la gamme Galaxy S24 sera donc dévoilée mercredi prochain. Les précommandes seraient ouvertes du 19 au 25 janvier et les premières livraisons devraient débuter le 30 janvier.

Darty a même dévoilé en avant-première les prix qui seront pratiqués en France. Surprise, ils seront inférieurs à ceux des Galaxy S23. On peut ainsi constater une baisse de 50 euros pour le S24+ et une baisse de 10 euros pour le modèle Ultra.

Galaxy S24 128 Go : 899 €

: 899 € Galaxy S24+ 256 Go : 1 169 €

: 1 169 € Galaxy S24 Ultra 256 Go : 1 469 €

: 1 469 €