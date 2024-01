Galaxy S24 : les prix français révélés par Darty, une baisse inattendue

© Samsung

Les fans de la marque sud-coréenne attendent avec impatience l’arrivée des Galaxy S24, et pour cause. Samsung promet une véritable révolution dans le monde des smartphones, avec une omniprésence de l’intelligence artificielle et des performances exceptionnelles. La date de la conférence de présentation a été officiellement fixée au 17 janvier par Samsung.

Avant même cet événement, de nombreuses informations ont circulé sur les caractéristiques et le design des nouveaux modèles. L’un des aspects les plus intrigants était le prix, un élément crucial pour les consommateurs. Heureusement, Darty a levé le voile sur cette question à travers un jeu-concours organisé sur Twitter.

Voici les prix des Samsung Galaxy S24 en France

C’est ainsi que Darty a dévoilé les prix français du Galaxy S24. En consultant le règlement du jeu-concours, on découvre les tarifs des smartphones à remporter. Voici donc les prix du Galaxy S24 selon Darty :

Galaxy S24 128 Go : 899 €

: 899 € Galaxy S24+ 256 Go : 1 169 €

: 1 169 € Galaxy S24 Ultra 256 Go : 1 469 €

Bien que ces prix soient légèrement plus élevés que ceux annoncés pour l’Europe, avec un écart de 20 € pour les modèles Plus et Ultra, ils restent inférieurs à ceux des Galaxy S23, respectivement de 949 €, 1219 € et 1519 €. Il s’agit d’une baisse de 50 € pour le Galaxy S24 Plus et de 10 € pour le Galaxy S24 Ultra.

Cette réduction de prix est une excellente nouvelle pour les amateurs de smartphones haut de gamme, puisque cela leur permettra de profiter des dernières innovations de Samsung sans se ruiner. Le Galaxy S24 Ultra, en particulier, se positionne comme un sérieux concurrent de l’iPhone 15 Pro Max, affiché à 1479 €. Il ne nous reste plus qu’à attendre la confirmation officielle de ces prix par Samsung le 17 janvier prochain.