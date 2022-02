Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra : fiche technique, visuels, date de sortie… une grosse fuite dévoile quasiment tout

La Galaxy Tab S8 – Crédit : Evan Blass

Comme c’était pressenti, les tablettes Galaxy Tab S8 feront bien partie des produits phares de Samsung en 2022. Elles seront ainsi présentées mercredi 9 janvier lors de la conférence Galaxy Unpacked qui mettra également à l’honneur les smartphones Galaxy S22. Devançant le constructeur, le journaliste Evan Blass vient de dévoiler le communiqué de presse relatif aux nouvelles tablettes. On peut ainsi y découvrir leurs fiches techniques intégrales.

Celles-ci correspondent peu ou prou aux caractéristiques techniques des Galaxy Tab S8 ayant déjà fuité l’été dernier. Parmi les faits saillants à retenir, sachez notamment que les trois itérations sont compatibles avec la 5G et le WiFi 6E. La Galaxy Tab S8 est affublée d’un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. De son côté, la Tab S8+ est dotée d’un écran Super AMOLED de 12,4 pouces se hissant jusqu’à 2800 x 1752 pixels. Sans surprise, c’est la Galaxy Tab S8 Ultra qui apparaît comme le plus gros morceau avec sa dalle Super AMOLED de 14,6 pouces (2960 x 1848 pixels). Les trois produits ont chacun un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Galaxy Tab S8 : les caractéristiques techniques dévoilées avant l’heure

Côté caméra, les trois tablettes embarquent un capteur de 13 mégapixels et un ultra grand-angle de 6 mégapixels. À l’avant, la Tab S8 et la Tab S8+ bénéficie d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Tout comme la Tab S8 Ultra qui inclut en plus un capteur grand-angle de 12 mégapixels. Il sera possible d’enregistrer des vidéo en 4K 30 FPS et de lire des vidéos en 8K 60 FPS. Par ailleurs, les deux premiers cités seront proposés avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage interne (qu’il sera possible d’étendre avec une microSD de 1 To au maximum). La Tab S8 Ultra sera également disponible dans une version 16 Go de RAM / 512 Go de stockage.

Du reste, la Tab S8 intègre une batterie de 8000 mAh. Celle de la Tab S8+ monte jusqu’à 10 090 mAh. La capacité de la batterie de la Tab S8 Ultra sera quant à elle de 11 200 mAh. Les trois chargeurs sont compatibles avec la recharge rapide 45 W. Trois coloris seront disponibles (graphite, silver, pink gold) pour les deux premières alors que la Tab S8 Ultra sera seulement disponible en graphite. Détail appréciable, les trois tablettes seront livrées avec un stylet S Pen « amélioré » qui devrait offrir une latence très réduite.

Pour finir, les Tab S8+ et Tab S8 Ultra auront un capteur d’empreinte placé sous la dalle. Celui du Tab S8 se nichera quant à lui sur le côté. Si les prix des appareils ne sont pas précisés, le communiqué de presse révèle toutefois leur date de sortie. Les précommandes ouvriront dès le 9 février et les tablettes seront disponibles le 25 février.

Le leaker a également dévoilé quelques rendus détaillés des tablettes que voici :

