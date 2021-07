Galaxy Tab S8 : Samsung confirme les caractéristiques techniques de ses prochaines tablettes

Tout comme Apple, Samsung mène actuellement une véritable croisade contre les fuites sur les réseaux sociaux. En effet, le géant coréen s’efforce de censurer la plupart des vidéos et autres fuites concernant ses produits.

Galaxy Tab S7 FE – Crédit : Samsung

Au mois de mai dernier, le leaker @FrontTron avait découvert une enquête qui mentionnait les caractéristiques techniques des trois tablettes haut de gamme de Samsung. Cependant, en supprimant une vidéo concernant ses prochaines Galaxy Tab S8, Samsung a finalement confirmé la fuite, comme le rapporte Max Jambor sur Twitter.

En effet, sous une vidéo qui relayait l’information, on peut lire une note de Samsung disant que « Les informations essentielles des prochaines Galaxy Tab ont été divulguées dans le cadre d’une étude de marché, alors que les participants avaient signé un accord de confidentialité avec nous. » Les fiches techniques qui avaient été dévoilées sont donc vraisemblablement les bonnes.

Que sait-on des prochaines Galaxy Tab S8 ?

Contrairement aux Galaxy Tab S7, les Galaxy Tab S8 seront au nombre de trois : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra. Cette dernière serait la tablette Android ultime, puisqu’elle offrirait un écran OLED gigantesque de 14,6 pouces 120 Hz, une batterie de 12 000 mAh compatible avec la recharge filaire 45 W, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, 4 haut-parleurs et un S Pen. À l’arrière, on retrouvera deux capteurs photo de 13 MP et 5 MP, et deux capteurs 8 MP et 5 MP à l’avant.

La Galaxy Tab S8 classique offre des caractéristiques techniques plus modestes. Elle dispose d’un écran tactile LCD 120 Hz de 11 pouces, de deux caméras arrière 13 MP et 5 MP, d’une caméra frontale de 8 MP, d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, de 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage, de pas moins de quatre haut-parleurs, d’un S Pen et d’une batterie de 8 000 mAh compatible avec la recharge filaire de 45W. De son côté, la Galaxy Tab S8+ proposera un écran tactile OLED de 12,4 pouces 120 Hz, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie de 10 090 mAh.

D’après les informations partagées par « yeux1122 », les Galaxy Tab S8 ne devraient pas être présentées cette année. En effet, il faudrait attendre le premier trimestre de 2022 pour découvrir la nouvelle génération de tablettes de Samsung. Le géant coréen pourrait également proposer un appareil équipé d’un écran mini-LED l’année prochaine, pour concurrencer le nouvel iPad Pro 12,9 pouces d’Apple.

Samsung again started striking YouTube videos covering leaks and including the company's intellectual property.



It looks like this time not just publications who leaked confidential information are affected, but regular YouTubers like @GregglesTV too https://t.co/mafWOaa4MX pic.twitter.com/I3sHpm3RB2 — Max Jambor (@MaxJmb) July 25, 2021

Source : Max Jambor