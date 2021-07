Samsung : les nouvelles tablettes Galaxy Tab S8 seront lancées en 2022

SamMobile rapporte qu’un internaute nommé « yeux1122 » aurait déclaré que les Galaxy Tab S8 ne seront pas dévoilées cette année, probablement en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui touche toute l’industrie.

Galaxy Tab S7+ – Crédit : Samsung

Samsung avait pourtant pris l’habitude de dévoiler chaque année sa nouvelle génération de tablette au cours de l’été. Le géant coréen avait par exemple présenté officiellement ses Galaxy Tab S7 et S7+ au cours d’un événement Unpacked le 5 août dernier. Cependant, il semble qu’il faudra attendre 2022 pour découvrir les Galaxy Tab S8.

En attendant l’arrivée de la nouvelle génération, Samsung a récemment levé le voile sur sa Galaxy Tab S7 FE, une version beaucoup plus modeste des Galaxy Tab S7. Elle est actuellement en précommande à 669 euros sur le site de Samsung avec une paire de Galaxy Buds Live ou un Book cover keyboard au choix offert.

Que sait-on des prochaines Galaxy Tab S8 ?

Les prochaines Galaxy Tab S8 seront au nombre de trois : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra. Cette dernière est la plus attendue du lot, puisqu’il s’agirait vraisemblablement de la tablette Android ultime, comme l’ont dévoilé les fiches techniques qui ont fuité il y a quelques mois.

En effet, la Galaxy Tab S8 Ultra offrirait un écran OLED gigantesque de 14,6 pouces 120 Hz, une batterie de 12 000 mAh compatible avec la recharge filaire 45 W, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, 4 haut-parleurs et un S Pen. À l’arrière, on retrouvera deux capteurs photo de 13 MP et 5 MP, et deux capteurs 8 MP et 5 MP à l’avant. Tous les modèles devraient être propulsés par le nouveau Snapdragon 888+ de Qualcomm, une version overclockée du Snapdragon 888.

Cependant, comme la tablette serait finalement dévoilée au premier trimestre de l’année prochaine, Samsung pourrait faire le choix d’utiliser le prochain Snapdragon 895 « Waipio », qui sera dévoilé par Qualcomm au début du mois de décembre à Hawaii lors de son événement Snapdragon Summit. Nous apprenions récemment que la puce haut de gamme serait gravée en 4 nm et produite par Samsung.

Source : SamMobile