Galaxy Watch 7 Ultra : cette fuite en images montre un étrange choix de design

Nous sommes à un peu plus d’un mois de la présentation des Galaxy Watch 7 lors de la conférence Unpacked de Samsung, le 10 juin, mais voilà que des rendus 3D viennent montrer en avant-première à quoi ressemble la version Ultra de la gamme Galaxy Watch 7.

Crédit : Envato

La Galaxy Watch 7 faisait ce vendredi l’objet d’une fuite visuellement parlante. Dans de nouveaux rendus obtenus par les habituels OnLeaks et Smartprix, on pourra observer en détail la nouvelle version premium de la montre, nommée pour l’instant “Ultra” par la presse. Celle-ci est vouée à prendre la succession des Galaxy Watch Classic, fabriquées en métal.

Cette fuite, si elle s’avère vraie, montre un choix de design plutôt étrange. En effet, la première chose qui saute aux yeux est la forme du cadran. Il semblerait que les ingénieurs de Samsung n’ont pas réussi à choisir entre un design rond ou carré. Alors plutôt que de froisser certains, le géant sud-coréen a décidé de couper la poire en deux, en plaçant un écran rond sur un cadran carrée.

Crédit : @OnLeaks & Smartprix

La Galaxy Watch 7 Ultra aurait un cadran carré et rond à la fois

Des rumeurs de montres Samsung carrées avait déjà fait surface en mars, mais dénuées de l’écran rond. Avec ce cadre surélevé, l’ajout de nouveaux boutons est permis. La Watch 7 Ultra semble également assez volumineuse. Cela irait dans le sens d’une rumeur le mois dernier, selon laquelle la montre pourrait s’avérer plutôt lourde.

Crédit : @OnLeaks & Smartprix

Des fonctionnalités supplémentaires sont bien sûr attendues dans cette montre, notamment un troisième bouton encore mystérieux. Il s’agira probablement d’un bouton action similaire à celui déjà présent sur l’Apple Watch Ultra 2. On pourra aussi s’attendre à un nouveau réseau de capteurs pour les fonctions de santé, qui pourrait permettre à Samsung de prendre la concurrence de court, grâce à la mesure du taux de sucre dans le sang.

Crédit : @OnLeaks & Smartprix

À lire > Galaxy Watch : quelle montre connectée Samsung acheter en 2024 ?

Le leak de cette semaine montre également des enceintes plus grandes, ou du moins de grilles plus étendues. Des encoches supplémentaires semblent être également prévues, permettant par exemple l’installation de micros supplémentaires ou d’autres haut-parleurs. Bien sûr, tout est encore possible avant la tenue du prochain évènement Unpacked de Samsung.

Lors de cette conférence qui aura lieu à Paris le 10 juin, Samsung devrait révéler en détails sa nouvelle gamme de montres connectées. Mais le bruit court également qu’un nouveau Galaxy Ring est au programme, de même que les successeurs des pliables Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.