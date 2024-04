Samsung Unpacked : la date du prochain événement est enfin connue, Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Ring au menu

Le géant coréen dévoile son programme pour son prochain événement Unpacked qui se tiendra à Paris le 10 juillet 2024. Au menu : smartphones pliables Z Fold 6 et Z Flip 6, bague connectée Galaxy Ring et montre connectée Galaxy Watch 7.

Samsung donne rendez-vous aux passionnés de technologie le 10 juillet 2024 à Paris pour son prochain événement Galaxy Unpacked, révèle SamMobile. Au programme : les nouvelles générations de smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, la première bague connectée Galaxy Ring et bien d’autres surprises.

Samsung prépare un show parisien pour le 10 juillet : Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Ring et Galaxy Watch 7 au rendez-vous

Cet événement Unpacked sera l’occasion pour Samsung de dévoiler ses dernières innovations en matière de téléphonie mobile. La marque coréenne devrait donc notamment présenter les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, les nouvelles générations de ses smartphones pliables. Ces appareils, attendus avec impatience, devraient proposer des designs encore plus raffinés et des performances encore plus puissantes.

Autre nouveauté majeure : la Galaxy Ring et sa supposée autonomie record. Cette bague connectée, officialisée il y a quelques mois, devrait enfin être dévoilée en détail lors de l’événement. Avec son design élégant et ses fonctionnalités innovantes, la Galaxy Ring a-t-elle le potentiel de révolutionner l’interaction avec nos appareils mobiles ?

L’intelligence artificielle sera également à l’honneur lors de l’Unpacked. Samsung devrait présenter de nouvelles fonctionnalités IA intégrées à ses produits, notamment à la Galaxy Watch 7. Cette montre connectée, théoriquement attendue pour le second semestre 2024, devrait proposer des fonctions de santé et de bien-être encore plus poussées.

Pour suivre l’événement en direct

Le Galaxy Unpacked sera retransmis en direct sur le site web de Samsung et sur ses réseaux sociaux. Vous pourrez également suivre l’événement en utilisant le hashtag #SamsungUnpacked.

Le résumé des informations du prochain Samsung Unpacked :