Meilleure Galaxy Watch : quelle montre connectée Samsung acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des Galaxy Watch

Les smartwatch n’ont eu de cesse de se développer ces dernières années. De nombreuses marques se sont imposées dans ce secteur, notamment Samsung avec ses Galaxy Watch. Que vous ayez simplement envie d’une montre connectée ou que vous soyez un sportif voulant obtenir des données précises de vos séances de sport, ce sont des accessoires très intéressants. De plus, elles sont un véritable rallongement des smartphones Samsung, mais fonctionnent évidemment avec les autres appareils Android.

D’un point de vue technique, elles n’ont rien à envier à leurs contreparties d’Apple. Bien évidemment, elles ont aussi un design et des caractéristiques propres. On trouve actuellement de nombreux modèles, de différentes générations, sur le marché. De même, elles offrent généralement un bon rapport qualité/prix. Mais il peut être difficile de faire son choix. Voici notre sélection des meilleures montres connectées Samsung.

À lire aussi : notre comparatif des meilleures montres connectées

Galaxy Watch 6 Classic, la meilleure montre connectée Samsung

Galaxy Watch 6 Classic La dernière-née des montres connectées Samsung € Samsung Galaxy Watch6 Classic 3,3 cm… 233.73€

233.73€ Voir l’offre

254.99€ Voir l’offre

257€ Voir l’offre

257.48€ Voir l’offre

257.99€ Voir l’offre

272.99€ Voir l’offre

369€ Voir l’offre

369€ Voir l’offre

369€ Voir l’offre

419€ Voir l’offre

419€ Voir l’offre

419.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Grand nombre de capteurs

Grand nombre de capteurs Nouvelles fonctionnalités

Nouvelles fonctionnalités Design toujours aussi convaincant On n’aime pas Peu d’évolutions par rapport à la génération précédente

La Galaxy Watch 6 Classic est le dernier modèle à avoir rejoint le catalogue de montres connectées Samsung. Pour ce comparatif, nous vous présentons tout d’abord la version haut de gamme de l’appareil. Cette dernière est disponible dans deux formats différents : 43 et 47mm. Ensuite, on retrouve des écrans Amoled de respectivement 1,3 et 1,5 pouce (taille identique pour la Watch 6). Son châssis est en acier inoxydable et elle est certifiée IP68. On note que l’autre version de la smartwatch de Samsung possède elle un boîtier en aluminium.

Pour finir sur ce point, elle est étanche jusqu’à 50 mètres. Elle est donc tout à fait adaptée à la pratique de la natation. D’autre part, elle embarque le nouveau processeur Exynos W930 couplé à 2 Go de ram. De plus, elle est disponible avec 12 Go de capacité de stockage. La fonction Always-On est elle aussi toujours de la partie. De son côté, la luminosité oscille entre 1000 et 2000 nits. Toutes ses caractéristiques sont similaires d’un produit à l’autre. Pour continuer, elle dispose exactement des mêmes que sur la version précédente. Mais dorénavant, elle pourra vous signaler une fréquence cardiaque anormale.

Dans l’ensemble, on regrette le manque d’évolution sur cette partie. Dernier point, elle fonctionne avec un écosystème amélioré, le WearOS 4. Ce dernier se révèle toujours aussi pratique et complet que par le passé. Dorénavant, il est même possible de géolocaliser son smartphone grâce à cette dernière. De même, on peut directement contrôler l’appareil photo de ce dernier.

Galaxy Watch 6, un excellent choix pour une montre connectée sous Android

Galaxy Watch 6 Un excellent choix pour une montre connectée sous Android € Samsung Galaxy Watch6 40 Mm Bluetooth… 130€

130€ Voir l’offre

172.99€ Voir l’offre

185.99€ Voir l’offre

189€ Voir l’offre

189.99€ Voir l’offre

229€ Voir l’offre

232.99€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

309€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Agréable au poignet

Agréable au poignet Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Les mêmes capteurs que sur la version Classic

Les mêmes capteurs que sur la version Classic Toutes les fonctionnalités essentielles

Toutes les fonctionnalités essentielles Mesures assez précises On n’aime pas Absence de la couronne rotative

Absence de la couronne rotative GPS imprécis

Tout d’abord, cette Galaxy Watch 6 se révèle très similaire à sa grande soeur, même si évidemment elle n’est pas aussi complète. Dans tous les cas, Samsung nous propose ici un produit au prix contenu pour sa catégorie, elle n’a pas grand-chose à envier à la version Classic. Dans le détail, elle est disponible dans deux formats de 40 et 44 mm avec des fictions en aluminium.

Cela permet à cette montre connectée d’être presque deux fois plus légère que son aîné. Pour finir sur la partie technique, elle dispose d’un écran de 1,3 ou 1,5 pouce selon la version. Seul regret à ce niveau, la disparition de l’écran rotatif qui est réservé au modèle premium. Les interactions se font donc uniquement avec le doigt, ce qui a tendance à laisser de bonnes traces. Pour le reste, elle est très identique à la génération précédente. En effet, c’est le reproche que l’on peut faire à cette montre, le manque d’innovation. Sinon, elle fonctionne évidemment avec WearsOS 4.0 qui permet de correctement exploiter l’écosystème Android.

Enfin, comme dit récemment, les capteurs sont identiques sur les deux appareils. Dernier point, les deux montres connectées possèdent les mêmes batteries et sans surprise l’autonomie est sensiblement similaire. Sur ce point, c’est mieux que chez Apple, mais pas encore au niveau de Garmin.

Galaxy Watch 5 Pro, l’alternative haut de gamme

Galaxy Watch 5 Pro Le meilleur de la montre connectée Samsung € Montre connectée Samsung Galaxy… 263.60€

263.60€ Voir l’offre

289.90€ Voir l’offre

342.99€ Voir l’offre

408.63€ Voir l’offre

408.63€ Voir l’offre

439€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Solide et confortable à porter

Solide et confortable à porter Nombreux capteurs intégrés

Nombreux capteurs intégrés Autonomie correcte…

Autonomie correcte… Qualité d’affichage

Qualité d’affichage Fonction Always On

Fonction Always On Interface ergonomique On n’aime pas Uniquement compatible Android

Uniquement compatible Android Besoin d’un smartphone Samsung pour en profiter pleinement

Besoin d’un smartphone Samsung pour en profiter pleinement … mais limitée par rapport à la concurrence

Comme son nom l’indique, la Galaxy Watch 5 Pro est une déclinaison haut de gamme. Elle se destine essentiellement aux sportifs et se positionne elle aussi comme une concurrente directe aux Apple Watch. On précise tout de suite qu’elle existe dans deux versions : une Bluetooth et une autre Bluetooth/4G. Par rapport à la génération précédente, la nouveauté se trouve du côté du boîtier en titane de 45mm pesant seulement 46,5 grammes.

Ce dernier embarque un écran Amoled de 1,36 pouce en verre saphir et l’on retrouve toujours un ensemble de deux boutons pour les commandes. Côté technique, elle dispose d’une certification IP68 et d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur. Elle possède un capteur de luminosité pour adapter l’écran à la lumière ambiante. De même elle possède une fonction d’affichage permanent (Always On). Il est possible de l’utiliser pour répondre aux appels, les deux haut-parleurs intégrés étant d’une qualité suffisante.Enfin, elle est bardée de très nombreux capteurs dont, un accéléromètre, une boussole numérique, le capteur BioActive, etc. Bien évidemment, elle est capable de mesurer votre fréquence cardiaque de façon assez précise, mais aussi votre masse osseuse ou le taux d’oxygénation dans le sang.

Côté autonomie, on trouve une batterie de 590 mAh, cette dernière est meilleure que sur la Watch 5. Cependant, elle tiendra difficilement plus de 3 jours pour une utilisation basique et moins en usage intensif. Elle dispose aussi d’une puce NFC pour réaliser les paiements sans contact. En résumé, la Galaxy Watch 5 Pro reste toujours une excellente montre connectée et elle donc une bonne alternative à la nouvelle version.

Galaxy Watch 5, le meilleur rapport qualité/prix

Galaxy Watch 5 Le meilleur rapport qualité/prix € Samsung Galaxy Watch5 – Montre… 89€

89€ Voir l’offre

175.08€ Voir l’offre

234.94€ Voir l’offre

235.90€ Voir l’offre

251.23€ Voir l’offre On aime Qualité d’affichage

Qualité d’affichage Légère et confortable au quotidien

Légère et confortable au quotidien Interface très réussie

Interface très réussie Modèle solide

Modèle solide Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Mesures précises dans l’ensemble On n’aime pas Capteur de température un peu inutile

Capteur de température un peu inutile Besoin d’un smartphone Samsung pour en profiter à fond

Besoin d’un smartphone Samsung pour en profiter à fond Autonomie limitée

La version Watch 5 est un modèle complet à un tarif correct comparé à ses concurrentes. Au niveau du design, on ne remarque aucun changement par rapport à la génération précédente. Cette montre connectée se décline toujours dans deux formats : 40 et 44mm. Une nouvelle fois, on retrouve une version Bluetooth et une autre Bluetooth/4G.

Le boîtier en aluminium embarque un écran Amoled de 1,2 pouce avec verre saphir. Hélas, des bordures noires sont assez imposantes. Mais une nouvelle fois on retrouve un capteur de luminosité et la fonction Always On. Sinon, elle possède une certification IP68. Tout comme son aînée, elle peut vous permettre de répondre à vos appels grâce à une combinaison micro et haut-parleur très réussie. Ensuite, elle possède le même écosystème que la version Watch 5 Pro. Sans entrer dans le détail, ce dernier est très réussi et agréable à utiliser au quotidien. Comme vous pouvez vous y attendre, ce modèle ne fonctionne pas sur IOS, mais uniquement sur Android.

Seul bémol, pour profiter de toutes les fonctionnalités, il faut posséder un smartphone Samsung Galaxy (comme pour la fonction ECG). Sur ce point, elle embarque tout l’essentiel (GPS, capteur oxygénation dans le sang, qualité du sommeil fréquence cardiaque, etc.), même si on regrette un peu un capteur de température qui se révèle anecdotique. Ici aussi, la fonction NFC est présente. Le fabricant annonce une autonomie de 40 heures, dans la pratique cette dernière va dépendre de votre utilisation. En résumé, pour un usage basique, elle tient 2 jours et 2 nuits avant d’être à court de batterie.

Galaxy Watch 4, le meilleur premier prix

Galaxy Watch 4 Le meilleur premier prix € Samsung Galaxy Watch 4 Rose 40mm 4g 130€

130€ Voir l’offre

153.31€ Voir l’offre

153.31€ Voir l’offre

159€ Voir l’offre

172€ Voir l’offre

174.86€ Voir l’offre

176.89€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

200.70€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Qualité d’affichage

Qualité d’affichage Nombreux capteurs

Nombreux capteurs Interface déjà réussie

Interface déjà réussie Design réussi On n’aime pas Autonomie trop faible en 2023

Autonomie trop faible en 2023 Certains capteurs sont peu précis

Certains capteurs sont peu précis Samsung Galaxy obligatoire pour en profiter pleinement

Avec la Galaxy Watch 4, on arrive sur une génération antérieure. Elle est arrivée sur le marché, en août 2021. Pour autant, elle possède encore de solides arguments expliquant sa présence dans ce comparatif. Pour commencer, l’esthétique est, comme dit précédemment, similaire à celle de la Watch 5. On retrouve une nouvelle fois deux tailles : 40 et 44mm. De même, elle dispose toujours de deux versions, une avec Bluetooth et l’autre avec Bluetooth/4G.

Elle est certifiée IP68 et son écran embarque une dalle OLED de 1,19 pouce. Ce dernier se révèle très solide grâce au verre Corning Gorilla Glass DX. Ensuite, cette version est la première à avoir embarqué l’interface Wear OS de Google avec la surcouche OneUI Watch. On ne va pas revenir sur ce point, comme nous l’avons évoqué pour les produits précédents. On rappellera tout de même qu’il faut posséder un smartphone Samsung pour profiter de toutes les fonctionnalités (capteur de pression artérielle etc.). Enfin, pour la partie capteur on retrouve l’essentiel. En réalité on trouve, à peu de choses près, toutes les fonctions disponibles sur la Watch 5. On ne trouve pas de capteur de température, mais ce dernier se révèle anecdotique même sur la Watch 5 Pro. Sur ce point, vous ne perdez rien au change.

Pour terminer, la faiblesse de ce modèle se trouve du côté de sa batterie de 247 mAh. En termes d’autonomie, vous tiendrez difficilement plus de 24 heures avec une charge complète. De plus il faut presque 1h30 pour la recharger entièrement. Pour conclure, cette Galaxy Watch 4 possède un rapport qualité/prix qui la rend très attrayante. Mais la faiblesse de son autonomie est un véritable point faible comparé à la génération suivante.

Galaxy Watch Active 2, la montre connectée Samsung compatible IOS

Galaxy Watch Active 2 La montre connectée Samsung compatible IOS € Galaxy Watch Active 2 44M ACIER Cuir… 78€

78€ Voir l’offre

113.74€ Voir l’offre

214.99€ Voir l’offre

268.99€ Voir l’offre

281.72€ Voir l’offre

286.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Fonctionne sur IOS

Fonctionne sur IOS Tarif correct

Tarif correct Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes Interface différente, mais agréable On n’aime pas Autonomie peu convaincante

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons la Galaxy Watch Active 2. Cette dernière est loin d’être récente (août 2019), mais a la particularité d’être l’une des dernières versions à avoir été compatible avec l’IOS. Cependant, nous préciserons tout de suite qu’elle n’est pas toujours très simple à trouver. Elle est généralement en vente sur des sites de Market Place et en reconditionné. Il est rare de la trouver neuve à un tarif abordable. La Galaxy Watch 3 peut aussi être couplée à un iPhone, mais elle est aujourd’hui très difficile à trouver.

Sinon, le design est toujours très similaire aux autres modèles de Samsung et on retrouve toujours les mêmes tailles de boîtier (40/44mm). De même, elle embarquait déjà une dalle Amoled de 1,2 pouce. La véritable différence avec les appareils précédents se situe du côté de l’interface. En effet, elle dispose de l’excellent écosystème TyzenOS du fabricant coréen. C’est ce dernier qui permet de connecter la montre à un smartphone Apple. En termes de fonctionnalités, elle n’est pas la plus complète, mais elle possède l’essentiel comme le cardiofréquencemètre, le GPS, etc. Seul bémol, la fonction Always On n’est pas disponible sur cette version.

En résumé, le principal intérêt de la Galaxy Watch Active 2 est d’être compatible avec tous les types d’appareils. Mais si cela vous importe peu, alors mieux vaut vous tourner sur les montres présentées précédemment.

📱 Quels smartphones sont compatibles avec ma Galaxy Watch ?

Dans le principe, à l’exception des mobiles d’Apple, tous les smartphones Android sont compatibles. Précisons également qu’il est impossible d’utiliser une Galaxy Watch avec un appareil Huawei. En effet, ces derniers sont toujours sous le coup des restrictions américaines. Comme les montres connectées Samsung utilisent un système d’exploitation de Google, il n’est donc pas possible de les utiliser sur les produits du fabricant chinois.

D’un autre côté, certaines fonctionnalités peuvent différer d’un smartphone à l’autre. Si vous voulez être certains de pouvoir utiliser 100% des capacités de votre smartwatch, il vaut mieux posséder un appareil Samsung. Enfin, comme dit précédemment, il est quand même possible de connecter un iPhone à une Galaxy Watch si vous vous tournez vers la Watch Active 2, la Watch 3, ou une version antérieure.

🤔 Quelles différences entre une Galaxy Watch et une Apple Watch ?

Pour commencer, nous allons évoquer le point essentiel : le tarif. Si on prend les dernières générations de montres connectées des deux fabricants, l’Apple Watch Series 8 (449 € en entrée de gamme), coûte près du double de sa concurrente la Galaxy Watch 6 (249 € en entrée de gamme). Avec cela en tête nous allons maintenant rentrer plus dans le détail.

En termes d’utilisation, une Apple Watch est pensée comme une extension de l’iPhone. Elle fonctionne uniquement avec les appareils de la firme de Cupertino. À l’opposé, la Galaxy Watch marche avec tous les mobiles Android (sauf Huawei), mais pour en profiter pleinement, il faut posséder un smartphone Samsung. On ne reviendra pas sur les interfaces des deux montres. Les deux sont très ergonomiques, mais au final, ici tout va dépendre des goûts de chacun et des smartphones déjà possédés.

Pour la partie design, la première affiche un boîtier carré tandis que la seconde dispose d’un châssis arrondi. Sinon, dans les deux cas, la qualité d’affichage est excellente. L’autonomie, est d’une certaine façon, le point faible des deux fabricants. Mais Samsung a quand même un petit avantage dans ce domaine.

Du côté des fonctionnalités et des capteurs, c’est Apple qui a l’avantage. Ce dernier propose des fonctions comme le capteur de collision, très utile en cas d’accident. De même, son capteur de température est bien plus performant par rapport à celui de Samsung. Dans l’ensemble, les données collectées sont plus précises sur une Apple Watch. Mais au final, cette différence est assez légère dans beaucoup de cas.

À lire aussi :