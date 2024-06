Galaxy Watch Ultra : le prix de la montre serait tout simplement choquant

Crédit : OnLeaks

On ne savait jusqu’ici pas grand chose de la Galaxy Watch Ultra, si ce n’est que Samsung avait pris une décision de design discutable pour sa première montre la plus haut de gamme. La grande question, c’était surtout le prix auquel serait proposé cette montre connectée, qui devrait être présentée selon toutes probabilités au prochain Galaxy Unpacked.

Lors de cet évènement à Paris, le géant sud-coréen présentera des appareils très chers. Tout d’abord ses nouveaux pliables, les Galaxy Z Flip6 et Fold6, mais également cette montre avec la nouvelle dénomination “Ultra”. Espérons pour l’entreprise qu’elle réfléchit à des remises ou des bonus de précommandes inventifs pour se trouver une clientèle.

Le prix de la Galaxy Watch Ultra a fuité

Une première fuite relayée par 91Mobile indiquait en effet que la Galaxy Watch Ultra serait proposé aux États-Unis à un prix d’environ 700 dollars. Voilà maintenant que le prix européen de la montre a également fuité grâce au site ytechb, qui l’a repérée sur certains sites de vente, de même que les étiquettes de lancement prévues pour la Galaxy Watch 7 de base et les Galaxy Buds 3.

La Galaxy Watch Ultra devrait coûter entre 689 et 699 euros. Une étiquette très élevée, qui n’est pas si éloignée de celle de la première Apple Watch Ultra lors de son lancement en 2022. La Galaxy Watch Ultra serait ainsi beaucoup plus chère que sa prédécesseure en terme de gamme, la Galaxy Watch 5 Pro. L’appellation Ultra est prometteuse d’améliorations significatives, par rapport à la montre sortie également en 2022.

La Galaxy Watch 7 quant à elle, sera proposée en deux versions :

319 € pour la version Bluetooth de 40 mm

349 € pour la version Bluetooth de 44 mm

Les écouteurs Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro seront respectivement proposés à 229 € et 319 €. Attention, ces fuites sont comme d’habitude à prendre avec des pincettes. Aucune preuve de leur authenticité n’a été obtenue et il est possible que les prix changent d’ici la sortie officielle. Toutefois, à seulement un mois de la présentation, ils sont probablement proches de la réalité. Quoiqu’il en soit, il faudra être prêt à faire chauffer la carte bleue pour obtenir la meilleure Galaxy Watch.