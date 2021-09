Galaxy Z Flip 3 : le smartphone pliant de Samsung survit à un test de durabilité extrême

Le Galaxy Z Flip 3 a été soumis au fameux test de durabilité de JerryRigEverything. Le smartphone pliant de Samsung a survécu au test de durabilité extrême et il est bien plus résistant que ses prédécesseurs.

Samsung a lancé le Galaxy Z Flip 3 le 27 août dernier. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 1059 € tandis que le modèle avec 256 Go est vendu à 1109 €. Le Galaxy Z Flip 3 est donc moins cher que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 2 sorti l’année dernière. Malgré cette baisse de prix, le constructeur sud-coréen a confirmé que le Galaxy Z Flip 3 est très rentable, notamment grâce à sa meilleure durabilité par rapport aux modèles précédents.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 survit au test de durabilité – Crédit : JerryRigEverything / YouTube

Par conséquent, la chaîne YouTube « JerryRigEverything » n’a pas tardé à se procurer un Samsung Galaxy Z Flip 3 pour déterminer s’il est vraiment plus durable que le Galaxy Z Flip 2. Le mois dernier, JerryRigEverything a mis à l’épreuve le nouveau Galaxy Z Fold 3 qui s’est finalement révélé plus résistant que le Galaxy Z Fold 2.

La charnière du Samsung Galaxy Z Flip 3 est bien plus résistante que celle du Z Flip 2

JerryRigEverything, de son vrai nom Zack Nelson, a immédiatement remarqué que Samsung a amélioré la charnière. Celle-ci est beaucoup moins fragile d’apparence. Elle a même résisté au test ultime, lorsque Zack Nelson a plié le smartphone dans le mauvais sens en appliquant une forte pression. À ce niveau, le Galaxy Z Flip 3 a surpris Zack Nelson qui ne s’attendait pas à voir une telle durabilité. En comparaison, les Asus ROG Phone 5 et Lenovo Legion Duel 2 n’ont pas survécu à cette épreuve.

De plus, Zack Nelson a également noté que le Galaxy Z Flip 3 est plus résistant à la poussière. Suivant les conseils des internautes qui suggéraient d’ajouter encore plus de poussière pour cette épreuve, Zack Nelson a recouvert le smartphone pliant de poussière en faisant bien attention à l’étaler partout, même au niveau de la charnière. Celle-ci est totalement étanche à la poussière puisqu’elle a pu fonctionner sans faire de bruit.

Finalement, le point faible du Galaxy Z Flip 3 réside dans la fragilité de son écran AMOLED principal. Il se raye facilement « au niveau 2, avec des rayures plus profondes au niveau 3 ». Cela signifie que l’écran du smartphone pliant peut rapidement se marquer avec les ongles de l’utilisateur. Néanmoins, le Samsung Galaxy Z Flip 3 a survécu au test de durabilité extrême de JerryRigEverything, ce qui n’est pas donné à tous les smartphones. Zack Nelson a lui-même reconnu que : « Le flip 3 est toujours bien vivant et survit très étonnamment à mon test de durabilité ».

Source : NotebookCheck