Galaxy Z Flip FE : de nouvelles infos sur sa date de sortie

Un leaker a découvert un numéro de modèle sur les serveurs de Samsung… Il en déduit qu’il s’agit du nouveau smartphone pliant “abordable”, le Galaxy Z Flip FE, et donc qu’il devrait sortir cette année.

Il semblerait que de nouvelles informations sur le prochain smartphone pliant de Samsung ait fuité sur les serveurs de l’entreprise au niveau des numéros de modèles. Un tweet provenant de Erencan Yılmaz montre une capture d’écran de références laissant supposer ce spécialiste qu’il s’agirait du prochain Galaxy Z Flip FE et que donc, sa sortie pourrait être programmée pour 2025.

https://twitter.com/erenylmaz075/status/1891828088129900749

Selon lui, le numéro de série SM-F761B correspondrait au fameux smartphone pliant. D’après la nomenclature repérée par l’auteur du tweet et les autres spécialistes, le F signifie qu’il s’agit d’un smartphone pliant, le 7 indique qu’il s’agit d’un Flip et non d’un Fold. Les autres chiffres correspondent au numéro du modèle. Le B du numéro du modèle signifierait également qu’il s’agit d’un modèle destiné au marché européen.

Nous savions déjà que Samsung prévoyait la sortie de 4 smartphones pliants en 2025 : le Galaxy Z Flip 7 et le Z Fold 7, le Galaxy Z Flip FE et un smartphone pliable en 3. Si Samsung respecte le calendrier de ses sorties annuelles, il devrait être présenté lors du prochain Galaxy Unpacked qui se déroule généralement durant l’été. Nous n’avons, bien entendu, aucune information sur la date officielle de cet événement.

Que sait-on du Galaxy Z Flip FE ?

Il s’agirait d’un smartphone qui s’ouvre à la manière de poudrier, à clapet donc. Et ce qui caractérise les modèles FE (Fan Edition), c’est son prix. En effet, Samsung prévoit de lancer l’un des smartphones pliants plus abordables. Un air de déjà-vu avec l’iPhone 16e qui devait aussi être “abordable” et qui finalement s’affiche à 719€ en tarif de base…

Ce smartphone pliant abordable devrait profiter d’une puce Exynos 2400e, légèrement moins puissante que la puce Exynos 2400, qui équipe déjà le Galaxy S24 FE, et de 12 Go de RAM. En tout cas, espérons que Samsung ne rogne pas sur des composants importants pour atteindre un prix prêt à séduire les consommateurs.