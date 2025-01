Samsung devrait sortir quatre smartphones pliants en 2025

Si les rumeurs se confirment, Samsung devrait lancer, en 2025, les nouveaux Z Fold et Z Flip, comme prévu, mais aussi un Z Flip FE plus abordable et un mystérieux smartphone pliable en trois.

Samsung écran pliant – Crédit : Samsung

La course à la nouveauté s’annonce particulièrement frénétique pour l’année 2025 pour les fabricants de smartphones et ce n’est pas Samsung qui dira le contraire. Alors que la conférence Galaxy Unpacked a lieu demain, le constructeur sud-coréen s’apprêterait à lancer 4 mobiles pliants pour cette année 2025.

Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7, le Galaxy Z Flip SE et un smartphone pliable en 3

D’après une vidéo publiée par The Elec et relayée par Android Authority, Samsung devrait donc sortir, sans grande surprise, les traditionnels Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, successeur des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, lancés en 2024. Les nouvelles versions des smartphones pliants phare de Samsung devraient proposer des améliorations, avec peut-être un processeur SnapDragon 8 Elite, comme la gamme des Galaxy S25, ou encore un design beaucoup plus fin, qui semble être dans l’air du temps. Mais pour l’instant, rien n’a fuité sur ces modèles.

Il avait été question déjà en décembre dernier que Samsung lancerait le Galaxy Z Fold SE 2, mais il semblerait plus probable qu’il s’agisse d’une édition FE (Fan Edition) évoquée aussi précédemment, et qui serait donc bien plus abordable en termes de tarifs que les autres modèles pliables.

Mais ce qui crée la surprise, c’est le modèle pliable en 3, qui devrait venir concurrencer le fameux Huawei Mate XT, mais contrairement à celui-ci qui se plie vers l’intérieur, l’appareil de Samsung devrait adopter une pliure en forme de S. D’après le média coréen, le modèle de Samsung devrait mesurer 15 millimètres d’épaisseur une fois plié, ce qui est plus que le Huawei Mate XT, et un écran de 10 pouces déplié. Parmi les autres infos glanées, seulement 200 000 exemplaires sont prévus avec une production annoncée pour le deuxième trimestre et une commercialisation en fin d’année.

Mais Samsung risque d’avoir de la concurrence cette année en termes de nouveautés design et de performances. Entre l’Oppo Find N5 qui s’annonce ultra-fin, ou bien l’iPhone 17 Air ou l’iPhone pliant, il n’y a qu’à tourner la tête pour découvrir des smartphones toujours plus puissants ou révolutionnaires esthétiquement.