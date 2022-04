Galaxy Z Fold 4 : le smartphone pliable de Samsung sera plus puissant que le Galaxy S22 Ultra

Samsung va dévoiler au cours de l’été prochain une nouvelle génération de smartphones pliables, et on en sait déjà beaucoup sur la fiche technique du Galaxy Z Fold 4. Il devrait être plus puissant que les Galaxy S22.

Nos confères de Galaxy Club ont réussi à mettre la main sur la batterie du prochain Galaxy Z Fold 4, et le leaker Ice Universe a dévoilé avant le lancement quel processeur Samsung a choisi pour son smartphone pliable.

Galaxy Z Fold concept – Crédit : Ben Geskin

Selon les informations du média, deux nouvelles batteries viennent d’être certifiées chez Samsung, portant les numéros de modèle EB-BF936ABY et EB-BF937ABY. Il semblerait que ces batteries de 2022 mAh et 2268 mAh soient destinées au prochain smartphone pliable de Samsung : le Galaxy Z Fold 4.

La capacité nominale totale s’élèverait donc à 4270 mAh, contre 4275 mAh pour le Galaxy Z Fold 3. Pour rappel, la génération précédente affichait une capacité typique de 4400 mAh, il devrait donc en être de même avec ce nouveau Galaxy Z Fold 4. Samsung a donc vraisemblablement réussi à rendre son smartphone plus fin et plus léger tout en conservant une batterie presque identique, un excellent point pour les fans de smartphones pliables.

Le Galaxy Z Fold 4 sera un des smartphones les plus puissants de 2022

Le leaker Ice Universe a dévoilé sur Twitter que contrairement à l’année précédente, le Galaxy Z Fold 4 sera bien plus puissant que le smartphone haut de gamme Galaxy S22 Ultra que nous avions pu tester. En effet, Samsung aurait décidé cette année d’opter pour une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1+, qui n’a pas encore été annoncée par Qualcomm.

On sait néanmoins qu’elle devrait proposer des fréquences en hausse, mais également qu’elle sera fabriquée par TSMC, plutôt que par Samsung comme c’était le cas avec le Snapdragon 8 Gen 1. TSMC utilise un procédé de gravure plus avancé, ce qui devrait non seulement permettre à la puce d’être plus puissante, mais également moins sujette aux problèmes de chauffe que les smartphones Android haut de gamme rencontraient avec un Snapdragon 8 Gen 1. L’autonomie du Galaxy Z Fold 4 pourrait également légèrement augmenter grâce à ce processeur plus économe en énergie.

Source : Ice Universe