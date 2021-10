Game of Thrones : découvrez la première bande-annonce de House of the Dragon

HBO vient de diffuser la toute première bande-annonce de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones prévu pour 2022.

Les acteurs Emma D’Arcy et Matt Smith dans le teaser de la série House of the Dragon (Crédits image : HBO)

Dans une toute première bande-annonce diffusée sur Youtube, HBO a révélé les premières images de House of the Dragon, sa nouvelle série située dans l’univers de Game of Thrones, 200 ans avant l’histoire originale.

House of the Dragon : du sang, des combats à l’épée et (on l’espère) des dragons

La nouvelle bande-annonce dure 1 minute 17 et présente les membres de la famille Targaryen – les ancêtres de Daenerys, la « Mère des dragons » dans la série originale. House of the Dragon racontera l’histoire de la maison Targaryen, la lignée qui régnait sur Westeros avant que le trône de fer ne soit conquis par Robert Barratheon. Outre l’iconique trône en question, on y découvre des joutes, des combats à l’épée… mais pas beaucoup de dragons.

Barratheon avait mis fin aux atrocités commises par le « roi fou » Targaryen, et la fin de son règne va enclencher les événements qui mettront à feu et à sang Westeros dans les multiples saisons de Game of Thrones. Du feu et du sang, il semble qu’il y en aura aussi dans House of the Dragon. La phrase-clé que l’on peut entendre dans la bande-annonce révèle en tous cas que la couleur écarlate sera au rendez-vous : « Dieux, rois, feu et sang. Ce ne sont pas les rêves qui font de nous des rois : ce sont les dragons. »

Après tout, violence et règlements de compte meurtriers sont monnaie courante dans l’univers de Game of Thrones, qui n’a jamais hésité à tuer ses personnages principaux, au point d’affecter psychologiquement certains acteurs, tel Kit Harrington, qui joue Jon Snow dans la saga.

George R.R. Martin co-scénarise la série qui sortira en 2022

Dans la bande-annonce se succèdent beaucoup de tignasses blanches, la marque de reconnaissance génétique des membres de la famille Targaryen. On peut reconnaître cependant sous ces cheveux décolorés le casting qui incarnera les principaux personnages de House of the Dragon. Paddy Considine sera le roi Viserys Targaryen, Matt Smith (Docteur Who, The Crown) jouera le prince Daemon Targaryen et Emma D’Arcy la princesse Rhaenyra Targaryen.

Parmi leurs adversaires, Rhys Ifans incarnera le roi Otto de la maison Hightower de Villevieille. Olivia Cooke, qui interprète sa fille Alicia Hightower, a récemment révélé que le tournage de House of the Dragon était tout simplement « fou ».

House of the Dragon sera diffusée sur HBO et HBO Max courant 2022, sans date précise pour le moment. On retrouvera au scénario Ryan Condal, ainsi que George R.R. Martin, l’auteur et créateur de la série de romans Game of Thrones. Miguel Sapochnik, le producteur exécutif et réalisateur de la nouvelle série, est connu pour avoir réalisé plusieurs des épisodes les plus emblématiques de Game of Thrones, notamment « La bataille des bâtards » et « La longue nuit ».

Source : HBO / Youtube