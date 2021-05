House of the Dragon : la série dévoile ses personnages principaux

Alors que le tournage de House of The Dragon se poursuit, HBO vient tout juste de dévoiler les caractéristiques des personnages principaux du spin-off de Game of Thrones.

Le spin-off de Game of Thrones continue de se préciser ! En plein tournage depuis plusieurs semaines, ce nouveau projet librement adapté de Fire & Blood commence à dévoiler ses personnages principaux. L’histoire se déroulera 300 ans avant les aventures de Daenerys et Lannister. Elle mettra en avant la célèbre dynastie Targaryen et la guerre civile baptisée « la danse des dragons ». En dévoilant les premiers clichés des comédiens, HBO en profite donc pour nous en apprendre davantage sur les personnages qui jalonneront ce projet titanesque.

House of The Dragon dévoile ses personnages principaux – Crédit : HBO

Développée par Ryan Condal et Miguel Sapochnik, ce nouveau programme ne saurait tarder à débarquer sur nos écrans. Filmé entre l’Espagne et l’Angleterre, House of the Dragon promet d’ores et déjà une esthétique grandiose.

Des personnages de légende

Selon la liste partagée par HBO, les personnages promettent d’être aussi sombres que savoureux. Il y a d’abord Rhaenyra Targaryen, fille aînée du roi. Campée à l’écran par Emma d’Arcy, le personnage devra lutter avec sa condition de femme pour s’imposer dans un monde dominé par les hommes. Matt Smith sera pour sa part le prince Daemon. Ce dernier est le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Le prince est présenté comme un homme féroce, guerrier invincible. La légende raconte que du véritable sang de dragon coule dans ses veines.

Lord Corlys Velaryon, «Le serpent de mer», est présenté comme l’héritier d’une lignée valyrienne au sein de la maison Targaryen. C’est un héros qui peut se vanter d’être à la tête de la plus grande puissance navale. Alicant Hightower, fille d’Otto, sera jouée par Olivia Cooke. On parle d’elle comme une femme d’une infinie douceur qui finira par révéler ses grandes ambitions politiques. Enfin, Rhys Ifans sera Otto Hightower, bras droit du roi. Sa fidélité est exemplaire et sa lucidité sera nécessaire pour contrer la menace que représente Daemon.

Les fans attendent avec impatience les premiers épisodes. Mais ils n’en oublient pas pour autant la déception cuisante laissée par le final de Game of Thrones. Tous restent donc sur leurs gardes, attendant un programme aussi magistral que maîtrisé, avec une intrigue de haut-vol !

Source : CBR