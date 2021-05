House of the Dragon : Graham McTavish (Outlander) au casting du spin-off de Game Of Thrones

House of the Dragon est en plein tournage et de nouveaux membres de son casting se dévoilent. Le spin-off de Game Of Thrones a secrètement recruté une star de la série Outlander.

Graham McTavish, qui incarne le Chef de guerre Dougal MacKenzie dans la série Outlander, a confirmé sa présence au casting de House of the Dragon. L’acteur écossais est également connu pour son rôle du nain Dwalin dans les films Le Hobbit.

Graham McTavish dans la série Outlander – Crédit : Starz/David Brown

Il y a quelques jours, McTavish a publié sur Instagram une photo prise à Cornwall. C’est dans cette région de l’Angleterre que se déroule en ce moment le tournage de House of the Dragon. Ses fans en ont donc rapidement conclu que l’acteur avait été recruté par HBO pour un rôle dans le spin-off de Game Of Thrones. Et bien que la chaine n’ait toujours par officialisé la nouvelle, Graham McTavish s’est exprimé librement sur le sujet dans une interview pour le magazine Stylist.

« J’adore ça, oui. Je m’amuse vraiment beaucoup. Nous venons de commencer. C’est un très gros projet, donc nous apprenons à nous connaître. Ce sont des gens adorables. », a-t-il commenté. Mais l’acteur garde le secret sur le rôle qu’il tient dans la série, et ne dévoile aucun détail de l’intrigue. « C’est génial, mais je ne peux pas vous en dire trop. Je ne peux vraiment rien vous dire sur l’histoire ! Mais cela implique beaucoup de dragons. », ajoute-t-il.

Qui incarnera Graham McTavish dans House of the Dragon ?

Outre les dragons, le spin-off de Game Of Thrones aura une longue liste de personnages. Il est donc difficile de savoir lequel incarnera McTavish. Les fans font néanmoins déjà quelques suppositions. Certains pensent à Lyonel Strong, maître des Lois et main du Roi. Ce dernier est en effet décrit comme très grand et chauve, ce qui pourrait correspondre au physique de Graham McTavish. Beaucoup le verraient également bien dans la peau de Harrold Westerling, lord Commandant de la Garde Royale. Mais les possibilités sont nombreuses, et il faudra certainement attendre la diffusion de la série avoir la confirmation.

HBO a déjà révélé les acteurs principaux de House of the Dragon. La semaine dernière, la chaine a même dévoilé quelques clichés des acteurs portant les costumes de leurs personnages. Les fans attendent avec impatience un premier teaser. Mais il faudra être patient, car la série ne sera diffusée qu’en 2022.

Source : SCREEN RANT