Game Of Thrones : le viol de Sansa a été « le pire jour de ma carrière », raconte l’acteur Iwan Rheon

Celui qui incarnait le cruel Ramsey Bolton n’a pas gardé que de bons souvenirs du tournage de la série Game Of Thrones. L’acteur Iwan Rheon raconte aujourd’hui que le viol de Sansa a été un calvaire à filmer.

Bien qu’il ait compris l’importance de cet événement pour la suite de l’intrigue, Rheon est encore traumatisé par cette fameuse scène dans laquelle il viole sa nouvelle épouse Sansa le soir de leur mariage.

La scène du viol de Sansa Stark par Ramsey Bolton – Crédit : HBO

À l’époque de la diffusion de l’épisode en 2015, cette scène avait fait beaucoup parler d’elle. Le viol de Sansa n’était pas raconté dans le roman de George R. R. Martin, et avait donc surpris les fans de la saga Game Of Thrones. Choqués, certains téléspectateurs ont même déclaré avoir arrêté de regarder la série à cause de cette scène.

Pour l’acteur Iwan Rheon, qui incarne l’agresseur Iwan Rheon, cet épisode a été également très traumatisant. Dans une récente interview, l’interprète de Ramsey Bolton décrit le tournage de cette scène comme « le pire jour de ma carrière ». « C’était horrible. Personne ne voulait être là. Personne ne veut faire ça, mais si ça sert à raconter une histoire, vous devez la raconter honnêtement », confie l’acteur. Habitué à tourner des scènes très violentes, Rheon est encore aujourd’hui marqué par cette expérience difficile. « C’était une journée horrible et horrible. C’est quelque chose dont nous ne devrions même pas avoir à nous soucier parce que c’est quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde, mais malheureusement c’est le cas. », poursuit-il.

Sophe Turner (Sansa) milite maintenant pour les droits des femmes

Pour Sophie Turner, qui joue le rôle de Sansa Stark dans Game Of Thrones, cet épisode et toutes les violences que son personnage a subies ont eu un impact positif sur sa vie personnelle. La jeune femme s’est depuis quelques années engagée auprès d’associations luttant contre les violences sexuelles. « Cela a stimulé cette petite partie de moi qui pouvait être un activiste », avait-elle déclaré dans une interview avec Harper’s Bazaar.

Bien que les scénaristes aient avoué être allés parfois trop loin dans la violence, ils ne regrettent pas cette scène. Malgré l’expérience de tournage difficile, Turner a en outre toujours soutenu le choix des showrunners. « Je pense que la critique avait tort parce que ces choses se produisaient vraiment », avait-elle déclaré dans la presse. Sansa a en outre pu exercer une des plus satisfaisantes vengeances de la série en faisant dévorer Ramsey par ses propres chiens.

Game of Thrones : George R.R Martin révèle la scène qui est pire que dans ses livres

Source : Bleeing Cool