Garmin ajoute le suivi de la grossesse à ses montres intelligentes

Garmin ajoute le suivi de grossesse à ses montres intelligentes et à son application Connect. Cette fonction permettra aux utilisateurs de suivre les symptômes liés à la grossesse, comme la fatigue, et de surveiller leur progression vers la date prévue de l’accouchement.

Elle leur permettra également de mettre en pause les mises à jour sur les fonctionnalités d’entrainement, qui utilisent généralement des mesures comme la quantité d’exercice physique que fait une personne pour évaluer la forme physique et les progrès.

Garmin suivi de la grossesse – Crédit – Garmin / YouTube

Environ 18 mois après que Garmin a introduit le suivi des menstruations sur ses montres intelligentes, la société permet enfin aux utilisatrices de suivre leur grossesse. Certaines montres Garmin font partie de notre guide des meilleurs smartwatches de 2020, mais également des meilleures montres GPS pour le sport en 2020.

Récemment, le fabricant a introduit un nouveau modèle dans sa gamme, la Garmin Venu Sq, qui s’attaque à l’Apple Watch SE et à la FitBit Sense. La nouvelle fonctionnalité de suivi de la grossesse est une fonctionnalité qu’aucun concurrent n’offre sur ses montres connectées.

Une fonction de Garmin Connect

Cette fonction fait partie de la plate-forme Garmin Connect et permettra aux utilisatrices enceintes de suivre les symptômes spécifiques à la grossesse, y compris les mouvements du bébé et les niveaux de glycémie. Elle fournira également des mises à jour hebdomadaires en fonction du stade de la grossesse de l’utilisatrice.

Vous pouvez aussi définir des rappels personnalisés comme les exercices de Kegel ou les objectifs d’hydratation. Il est possible de suivre votre poids, votre sommeil et vos activités grâce au suivi de la grossesse directement sur votre smartwatch Garmin. Le suivi peut également vous informer sur d’autres éléments comme la taille du bébé et l’âge gestationnel.

Il est également possible d’obtenir des conseils sur l’hydratation et la nutrition, et bien d’autres choses encore. Vous pouvez activer le suivi de grossesse à partir de l’application Garmin Connect sur votre smartphone. Vous trouverez les paramètres correspondants dans la fonction de suivi du cycle menstruel de l’application. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour avoir un bon aperçu des nouveautés qui devraient bientôt arriver sur vos montres intelligentes.

Source : Tom’s Guide