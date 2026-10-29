Gemini 4 Carbon : Google lance son IA la plus puissante, mais il y a un mais

Gemini 4 Argon a à peine eu le temps de s’installer. Son successeur, Carbon, prend directement la tête d’un classement de référence, déniche les failles de sécurité mieux que tous ses rivaux et peut travailler plusieurs jours d’affilée sur un même problème. Une seule ombre au tableau : presque personne ne peut encore s’en servir.

Gemini 4 Carbon devient le modèle d’IA le plus avancé de Google. © Google

Google a présenté le 28 octobre Gemini 4 Carbon, son nouveau modèle d’IA haut de gamme. Il sort seulement deux semaines après l’arrivée de Gemini 4 Argon dans l’application Gemini, le 13 octobre. Dans son billet d’annonce, Koray Kavukcuoglu, architecte en chef de l’IA chez Google, le présente comme le modèle le plus solide du groupe, avec deux points forts : la cybersécurité et les tâches au long cours.

Gemini 4 Carbon grimpe en tête des benchmarks

Carbon se hisse à la première place de l’Artificial Analysis Intelligence Index avec un score de 59. Il gagne aussi 89 points Elo sur WebDev Arena, ce qui le place au quatrième rang en développement web.

Gemini 4 Carbon arrive en tête sur 15 des 17 tests publiés par Google, face à Gemini 4 Argon, GPT-6 Astra, Claude Opus 5.5 et Claude Fable 5.1. Seuls FrontierSWE 2 et OSWorld lui échappent. © Google

C’est en sécurité informatique qu’il se distingue le plus. Il atteint 88,2 % sur SEC-bench Pro, qui mesure la détection de vulnérabilités, et 71 % sur CWE-bench, consacré à leur correction. Selon Google, il réussit deux fois plus souvent qu’Argon à écrire du code sécurisé. L’équipe de Chrome ajoute qu’il s’est montré plus de dix fois plus performant que le grand modèle d’un laboratoire concurrent, qu’elle ne nomme pas, pour produire des correctifs de qualité.

Quand pourra-t-on utiliser Gemini 4 Carbon ?

Pour le moment, Carbon reste réservé à quelques spécialistes de la cyberdéfense. Il sera ensuite ouvert progressivement aux partenaires du programme Fairwind, pendant que le gouvernement américain le teste avant sa sortie. Les développeurs, les entreprises et le grand public y auront droit “dès que possible”, sans date annoncée.

Pour les développeurs, l’API reprendra le tarif de lancement d’Argon : 2 dollars par million de jetons en entrée et 10 dollars en sortie. Le prix montera ensuite à 4 et 20 dollars, au niveau de Claude Opus 5.5. Aujourd’hui, Argon est réservé aux abonnés Google AI Pro et Ultra. En attendant, les comptes gratuits peuvent toujours activer le mode de réflexion étendue de Gemini.