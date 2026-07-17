Google : son IA la plus puissante a 3 mois de retard et personne ne sait quand elle sortira

Le modèle phare de Google, promis pour juin par Sundar Pichai, a raté trois échéances consécutives. En cause : des performances en codage jugées insuffisantes, des hallucinations persistantes et un raisonnement multi-étapes en dessous des attentes.

Gemini 3.5 Pro devait être le coup d’éclat de l’été. Présenté par Sundar Pichai lors de la conférence Google I/O le 19 mai 2026, le modèle promettait une fenêtre de contexte de deux millions de tokens, un mode de raisonnement approfondi baptisé Deep Think et des capacités de codage améliorées. Disponibilité annoncée : juin 2026. Trois échéances ont depuis été manquées, selon une enquête de Bloomberg publiée le 16 juillet (signée Julia Love et Davey Alba), qui s’appuie sur une dizaine d’employés actuels et anciens de Google.

Des faiblesses structurelles, pas de simples ajustements

Le codage concentre l’essentiel des difficultés. Fin juin, Google a modifié les données d’entraînement du modèle pour tenter de combler l’écart avec la concurrence. Les résultats ont été décevants, selon Bloomberg. Les problèmes dépassent toutefois le seul terrain du code : efficacité token insuffisante, hallucinations récurrentes et incapacité à mener des tâches complexes sur plusieurs étapes figurent parmi les faiblesses identifiées en interne. Certaines équipes auraient même évoqué l’idée d’abandonner les modèles de base existants pour repartir de zéro, signe d’un malaise qui dépasse le simple réglage de dernière minute.

Google décroche face à Anthropic et OpenAI

La frustration serait palpable parmi les ingénieurs et chercheurs de Google DeepMind, préoccupés par l’avance prise entre-temps par Anthropic et OpenAI. Alphabet a perdu environ 225 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis son pic de mai. Google confirme que le modèle est en cours de test auprès de partenaires, sans avancer de date. Sur les marchés prédictifs (Polymarket), la probabilité d’un lancement avant le 31 juillet plafonne à 81 %, tandis que le scénario d’un report à début août gagne du terrain. Gemini 3.5 Flash reste disponible, mais le vaisseau amiral se fait attendre.

Source : Bloomberg (16 juillet 2026), 9to5Google